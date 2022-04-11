Эрдоган пообещал Сербии беспилотники

Сербия подтвердила свое намерение приобрести турецкие боевые беспилотники для дальнейшего укрепления обороны страны. Это решение страна приняла на фоне напряженности на Балканах и российского вторжения в Украину.

На встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом президент Сербии попросил о поставках турецких Bayraktar TB2. Эрдоган пообещал сделать это.

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Мы усилим нашу авиацию. Мы также увеличим количество беспилотников,

– сказал президент Сербии Александр Вучич.

О своих намерениях приобрести эти системы Сербия говорила еще в 2020 году, но до дела так и не дошло.

Как показали себя Bayraktar

Турецкие беспилотники уже показали свое успешное применение в Ливии, Сирии и конфликте в Нагорном Карабахе. Украина также применяет Bayraktar, которые она закупила у Турции. В прошлом году Bayraktar купила и первая страна ЕС и член НАТО – Польша.

Что известно о Bayraktar Bayraktar TB2 – современная система БПЛА выделяется среди других таких систем автоматизацией полетов и производительностью. Эти беспилотники могут подниматься на высоту 8 километров, работать 24 часа в воздухе и нести на себе 150 килограммов груза.

Другие планы Сербии

Сербия также заинтересована в приобретении во Франции 12 истребителей Rafale производства Dassault Aviation. Эти намерения подтвердил Вучич. "Мы уже год ведем переговоры о закупке 12 новых Rafales, а с другой страной ведем переговоры по закупке 12 употребляемых Rafales", – сказал президент. Такая покупка позволит Сербии модернизировать свой флот, который сейчас состоит из советских истребителей и югославских боевых самолетов.

Отметим, что в Сербии недавно состоялись президентские выборы, на которых сербы переизбрали Вучича на новый срок еще в первом туре. На прошлой неделе Эрдоган поздравил президента во время телефонного разговора. Среди прочего они обсудили войну в Украине. Турецкий президент повторил, что его страна будет продолжать делать все возможное для установления мира.

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