Общественный деятель, член республиканской партии США Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что у Соединенных Штатов к Эрдогану есть много вопросов. В частности, республиканцы относятся к нему категорически.

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Для чего Эрдоган едет в США

Президент Турции Реджеп Эрдоган 9 мая планирует приехать в Соединенные Штаты Америки впервые с 2019 года. Многие утверждают, что сейчас происходит "потепление" в отношениях Турции и США.

Интересно, что по недавним данным, за первый квартал этого года товарооборот и продажи из Турции в Россию упали на 34%. Это как раз может быть давление на Анкару со стороны Соединенных Штатов. Впрочем, если раньше на санкции Эрдоган не обращал внимания, то сейчас ситуация изменилась.

Есть две причины: важнейшей оказалась его поражение на выборах внутри страны. Это будет иметь продолжение. Его пребывание у власти под большим вопросом. Он будет цепляться за все. До сих пор он плевать хотел на американские санкции: по сей день в Турции работают два крупных российских банка, по сей день Эрдоган торгует энергоносителями с Россией,

– отметил Борис Пинкус.

Все это, конечно, являются важными факторами прежде всего для России. Более того, Владимир Путин продолжает вкладывать в энергосистему Турции, продолжается строительство атомного реактора.

Строительство АЭС в Турции В 2010 году Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали соглашение о строительстве атомной электростанции "Аккую". Российские подрядчики обязались спроектировать, построить, обслуживать, эксплуатировать и вывести станцию из эксплуатации.

27 апреля 2023 года Путин и Эрдоган торжественно открыли первый в Турции атомный реактор, который построил "Росатом". Оба лидера тогда присутствовали на церемонии по видеосвязи. В марте этого года Эрдоган сообщил, что все реакторы АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию до 2028 года.

"Другими словами, Эрдоган не сможет усидеть на двух стульях. Ему давно пора уходить. Я не считаю, что он является другом Украины, он наносит больше вреда. Его приезд в Америку – это знак электората, который выступает за прозападную политику и полный разрыв связей с Россией. Но и это его не спасет. Республиканцы очень категоричны в отношении Эрдогана, агрессивно против него настроены". – отметил Пинкус.

Лидер Турции имел и до сих пор имеет много просьб к США. В частности, ему нужны запчасти к самолетам F-35, новые комплексы Patriot. При этом Эрдоган получил от России системы ПВО С-300, хотя Конгресс был категорически против этого. Поэтому на самом деле есть много нюансов, которые стоят на пути к сближению Анкары и Вашингтона.

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