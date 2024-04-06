Громадський діяч, член республіканської партії США Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що у Сполучених Штатів до Ердогана є багато питань. Зокрема, республіканці ставляться до нього категорично.

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Для чого Ердоган їде до США

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 9 травня планує приїхати до Сполучених Штатів Америки вперше з 2019 року. Чимало хто стверджує, що зараз відбувається "потепління" у відносинах Туреччини та США.

Цікаво, що за нещодавніми даними, за перший квартал цього року товарообіг і продажі з Туреччини в Росію впали на 34%. Це якраз може бути тиск на Анкару з боку Сполучених Штатів. Втім якщо раніше на санкції Ердоган не зважав, то зараз ситуація змінилась.

Є дві причини: найважливішою виявилась його поразка на виборах всередині країни. Це матиме продовження. Його перебування при владі під великим питанням. Він чіплятиметься за все. Досі він чхати хотів на американські санкції: по сьогодні у Туреччині працюють два великих російських банки, по сьогодні Ердоган торгує енергоносіями з Росією,

– наголосив Борис Пінкус.

Усе це, звісно, є важливими факторами насамперед для Росії. Ба більше, Владімір Путін продовжує вкладати в енергосистему Туреччини, продовжується будівництво атомного реактора.

Будівництво АЕС в Туреччині У 2010 році Владімір Путін та Реджеп Ердоган підписали угоду про будівництво атомної електростанції "Аккую". Російські підрядники зобов'язалися спроєктувати, збудувати, обслуговувати, експлуатувати та вивести станцію з експлуатації.

27 квітня 2023 року Путін та Ердоган урочисто відкрили перший у Туреччині атомний реактор, який збудував "Росатом". Обидва лідери тоді були присутні на церемонії по відеозв'язку. У березні цьогоріч Ердоган повідомив, що всі реактори АЕС "Аккую" введуть в експлуатацію до 2028 року.

"Іншими словами, Ердоган не зможе всидіти на двох стільцях. Йому давно пора йти. Я не вважаю, що він є другом України, він завдає більше шкоди. Його приїзд в Америку – це знак електорату, який виступає за прозахідну політику та повний розрив зв'язків з Росією. Але й це його не врятує. Республіканці дуже категоричні щодо Ердогана, агресивно проти нього налаштовані". – наголосив Пінкус.

Лідер Туреччини мав та досі має багато прохань до США. Зокрема, йому потрібні запчастини до літаків F-35, нові комплекси Patriot. При цьому Ердоган отримав від Росії системи ППО С-300, хоч Конгрес був категорично проти цього. Тож насправді є багато нюансів, які стоять на шляху до зближення Анкари та Вашингтона.

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