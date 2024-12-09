Следующие 2 –3 месяца для мира очень важны, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал заявление относительно ситуации в мире. Он считает, что следующие несколько месяцев будут очень важными.

Эрдоган считает, что мир переживает необычный период. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Смотрите также Путин не хочет окончания войны, но его можно заставить, – Зеленский Макрону и Трампу

Мир движется к будущему

Решение Международного уголовного суда об ордере на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является победой стран, выступающих против Израиля. Эрдоган считает, что Международный уголовный суд принял правильное решение, однако не факт, что Нетаньяху подчинится.

Но независимо от того, подчинится ли он, сам факт вынесения этого решения является победой стран, выступающих против Израиля. Это было очень важно,

– объяснил президент Турции.

По его словам, теперь будут наблюдать, какие шаги предпримет Нетаньяху в ответ на решение судов.

Кроме этого, он отметил, что в США пришло к власти правительство Трампа.

В общем мир движется к совершенно иному будущему. Поэтому следующие 2-3 месяца для нас очень важны,

– подчеркнул он.

Эрдоган также отметил, что Турция прилагает все возможные усилия, демонстрирует их и соответственно этому направляет свое послание к миру.