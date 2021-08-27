Эрдоган утверждает, что талибы предложили Турции управлять аэропортом Кабула

Реджеп Эрдоган сообщил, что талибы предложили его стране управление аэропортом Кабула. Решение по этому вопросу Турция пока не приняла.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал в аэропорту в Стамбуле. Политик рассказал, что встреча с талибами в турецком посольстве длилась 3,5 часа.

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Талибан предложил нам управление аэропортом Кабула. Давайте, мы обеспечим безопасность, но вы – управление. Мы не приняли еще решения по этому поводу,

– сообщил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что переговоры могут продолжаться и в дальнейшем.

По словам Эрдогана, сейчас в стране существует серьезный вакуум управления. Турция будет принимать решение, когда ситуация с руководством станет понятнее.

Эрдоган осудил теракт в Кабуле

Президент подчеркнул, что приоритетом сейчас является эвакуация граждан Турции из Афганистана. Кроме того, необходимо завершить эвакуацию военного контингента.

Турецкий лидер отметил, что осуждает теракты в Кабуле. Эрдоган подчеркнул: эта ситуация демонстрирует, какую опасность "Исламское государство" представляет для региона.

Президент "открыт к сотрудничеству"

За считанные дни после того, как террористы "Талибана" захватили Афганистан, Эрдоган заявил, что "открыт к сотрудничеству" с боевиками.

Свое решение турецкий лидер мотивировал тем, что беспокоится о мире в Афганистане и защите национальных интересов Турции.

Кроме того, Эрдоган заявил: он хочет обеспечить благосостояние турецких семей, которые живут в Афганистане.

Ситуацию с "Талибаном" Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным. В частности, во время телефонного разговора они договорились, что будут координировать правительство талибов.