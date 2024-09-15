Глобально россияне ничего не могут сделать: Буданов отбросил мифы об эскалации

Запугивания России эскалатировать войны не более, чем мифы. Пока Кремль ведет войну против Украины, эти возможности отсутствуют.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве.

Смотрите также Буданов ответил, что его больше всего беспокоит и сорвал аплодисменты

"Я все эти мифы об эскалации слышу с 2014 года. Что такое эскалация, когда мы ведем полностью конвенционную, общевойсковую войну? Абсолютно все типы вооружения, которые только существуют в мире, уже использованы. Ну чем можно еще эскалировать ситуацию?", – риторически спросил Буданов.

Россия уже задействовала все, что имела

Руководитель ГУР отверг серьезность заявлений Путина о том, что он якобы окажет гораздо больше помощи странам и группам на Ближнем Востоке с целью эскалации войны там.

"Чем же он поможет, когда он сам просит помощи у других? Чем он глобально поможет? Да, можно отправить подразделение спецназначения, нет проблем. Можно передать, например, 50 ПЗРК. Но что дальше?", –отметил Буданов.

Он также пояснил, что все, что имеет Россия, воюет в Украине: "вся российская армия, все, что производится, прямо с конвейера идет на фронт".

"Глобально они не могут ничего сделать, пока идет война в Украине", – подчеркнул он.