Эскалация в Азовском море: в Европарламенте сделали заявление
Немецкий политик и член Европейского парламента Ребекка Хармс прокомментировала ситуацию в Азовском море.
Об этом она написала в своем Twitter.
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"Эскалации в Азовском море – это серьезно и требует больше вашего внимания", – написала политик о столкновении между украинским и российским кораблями утром 25 ноября.
Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.
Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю.
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