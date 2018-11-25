Эскалация в Азовском море: в Европарламенте сделали заявление

Немецкий политик и член Европейского парламента Ребекка Хармс прокомментировала ситуацию в Азовском море.

Об этом она написала в своем Twitter.

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"Эскалации в Азовском море – это серьезно и требует больше вашего внимания", – написала политик о столкновении между украинским и российским кораблями утром 25 ноября.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю.