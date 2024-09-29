В Германии сириец с мачете устроил серию нападений и поджогов: ранен 31 человек, – Bild

В немецком Эссене в субботу, 28 сентября, сириец устроил серию нападений и поджогов. В результате этого пострадали более 30 человек.

Среди травмированных также были и дети. Об этом пишут журналисты немецкого издания Bild.

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Что известно о преступлениях сирийца в Эссене

В Эссене, что в Рурской области, вечером 28 сентября вооруженный 41-летний сириец поджег и въехал на своем микроавтобусе в несколько магазинов.

По данным пожарной службы, пожары в городе начались около 17:10 в районе Альтенессен. Как сообщили WAZ в полиции, мужчина поджег жилой дом на Альтенезенер Штрассе и углу Пильштикер Штрассе. Затем он поехал на Цольферайн Штрассе, где снова поджег дом.

Всего во время пожаров в тот вечер пострадали по меньшей мере 31 человек, большинство из них получили ожоги. На кадрах, которые распространили в сети, показано, как родители передают своих детей из водостока в руки спасателей. Среди восьми серьезно пострадавших детей – двое малышей, состояние которых остается критическим из-за вдыхания дыма.



В Эссене сириец поджег дом, из-за чего пострадал 31 человек / Фото Bild

После этого сириец вернулся в свой фургон и поехал на Катернбергер Штрассе. Там он въехал фурой в витрину овощного магазина. Он дал задний ход и снова ударился о фасад.

Впоследствии он заехал в другой магазин на этой же улице. На этот раз он вылез и вытащил мачете и угрожал ею прохожим. Люди, очевидно, держали злоумышленника на расстоянии, бросая в него предметы.



Сириец в Эссене угрожал мачете / Фото Bild

Полицейские задержали 41-летнего сирийца во дворе магазина. Правоохранители сообщили, что пока не могут предоставить подробную информацию о личности подозреваемого или его мотивы.