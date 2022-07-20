Эстонец в майке "Я – русский" хотел закупить для российской армии дронов, но загремел за решетку

Гражданин Эстонии, проживающий в россии, решил собрать денег на квадрокоптеры для российской армии. Собрав деньги, он поехал покупать технику в Эстонии и загремел за решетку за поддержку страны-агрессора.

Дальнобойщик Владимир Шилов является гражданином Эстонии, проживающим в городе Печоры Псковской области россии.

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Мужчина в футболке "Я русский" поехал покупать в страну НАТО дроны для росармии

Недавно Владимир на своей странице Вконтакте решил собрать деньги на квадрокоптеры, чтобы поддержать родную 76-ю Псковскую дивизию, которая благодаря стараниям ВСУ понесла значительные потери в Украине.

В принципе, наша армия хорошо обеспечена, но… Честно говоря, у нас в России много чего не хватает. У нас нет такого супермодного снаряжения, как у НАТО, в том числе дронов,

– объяснял Владимир россиянам.

После того, как мужчина собрал деньги, он поехал покупать дроны в Эстонию в майке "Я русский". Конечно, рассказывая о своих планах на странице Вконтакте. На границе его сразу приняли представители КаПо (вроде нашей СБУ), которые внимательно следили за его сообщениями в соцсетях.

Теперь жена собирает деньги на адвоката

Владимир сидит в тюрьме Таллинна и раз в неделю звонит жене. Его приговорили к 5 годам лишения свободы за поддержку акта агрессии иностранного государства. Теперь жена на странице Владимира собирает деньги ему на адвоката под лозунгом: "собрали на дроны, соберем и на адвоката".

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