В Эстонии объяснили, для чего Лукашенко нужен миграционный кризис в Евросоюзе
Источник:ERR
Александр Лукашенко хочет, чтобы Европа признала его законно избранным лидером Беларуси. Кроме этого, диктатор стремится, чтобы против него и его режима не вводили новых санкций.
Такое заявление сделала министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс. Она пояснила, что нужно самопровозглашенному президенту Беларуси.
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Чего хочет белорусский диктатор
Как отметила Лийметс, эстонский МИД владеет предварительной информацией о телефонном разговоре Лукашенко с немецким канцлером Меркель. В ведомстве узнали, что самопровозглашенный президент Беларуси хочет избежать введения новых санкционных ограничений.
Он хочет, чтобы санкции отменили. Чтобы его признали, чтобы он мог продолжать быть главой государства,
– пояснила министр.
Она считает, что Евросоюз должен "оставаться единым" и не отступать от своих договоренностей. Глава эстонского МИД выступает за то, чтобы против режима Лукашенко были введены новые санкции.Интересно! Евросоюз выделяет 700 тысяч евро на срочную п омощь мигрантам в Беларуси. В то же время там призвали предоставить гуманитарным организациям доступ к беженцам.
Лукашенко уже "сжег все мосты"
Ранее белорусский журналист Франак Вячорка в эфире 24 канала пояснил, что миграционный кризис для Лукашенко – это вопрос физического выживания. Мол, именно поэтому он постоянно повышает ставки и ежедневно проводит эскалацию. Вячорка добавил, что диктатор пытается сместить фокус с внутриполитического конфликта в Беларуси до пограничного. Однако понимает, что уже "сжег все мосты" и пытается хотя бы "выйти не лузером".