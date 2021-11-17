В Эстонии объяснили, для чего Лукашенко нужен миграционный кризис в Евросоюзе

Александр Лукашенко хочет, чтобы Европа признала его законно избранным лидером Беларуси. Кроме этого, диктатор стремится, чтобы против него и его режима не вводили новых санкций.

Такое заявление сделала министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс. Она пояснила, что нужно самопровозглашенному президенту Беларуси.

Обратите внимание Страны Балтии обвинили режим Лукашенко в "торговле людьми"

Чего хочет белорусский диктатор

Как отметила Лийметс, эстонский МИД владеет предварительной информацией о телефонном разговоре Лукашенко с немецким канцлером Меркель. В ведомстве узнали, что самопровозглашенный президент Беларуси хочет избежать введения новых санкционных ограничений.

Он хочет, чтобы санкции отменили. Чтобы его признали, чтобы он мог продолжать быть главой государства,

– пояснила министр.

Она считает, что Евросоюз должен "оставаться единым" и не отступать от своих договоренностей. Глава эстонского МИД выступает за то, чтобы против режима Лукашенко были введены новые санкции.

Лукашенко уже "сжег все мосты"

Интересно! Евросоюз выделяет 700 тысяч евро на срочную п омощь мигрантам в Беларуси . В то же время там призвали предоставить гуманитарным организациям доступ к беженцам.

Ранее белорусский журналист Франак Вячорка в эфире 24 канала пояснил, что миграционный кризис для Лукашенко – это вопрос физического выживания. Мол, именно поэтому он постоянно повышает ставки и ежедневно проводит эскалацию. Вячорка добавил, что диктатор пытается сместить фокус с внутриполитического конфликта в Беларуси до пограничного. Однако понимает, что уже "сжег все мосты" и пытается хотя бы "выйти не лузером".