Полиция задержала тиктокера из Нарвы, мечтавшего о российской оккупации: его могут депортировать

В эстонском городе Нарва 18 августа задержали мужчину, прославившегося своим видео в тиктоке со словами, что он мечтает о российской оккупации. Теперь его могут депортировать из страны.

50-летний житель Нарвы обвиняется в разжигании ненависти в видеороликах. Он поддерживает и оправдывает международное преступление. Сейчас предатель ждет наказания, какого именно пока неизвестно.

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Как предатель хотел под российскую оккупацию

По словам начальницы следственного отдела Ида-Харьюсского отделения полиции Инны Тоатер, находясь в Эстонии, необходимо соблюдать местные законы, а тем, кто не желает этого делать, оставаться в Эстонии не стоит.

Эстония – свободная страна, каждый может иметь разные взгляды, но разжигать ненависть, подстрекать к насилию или поддерживать и оправдывать преступления недопустимо,

– отметила Тоатер.

Видео жителя Нарвы, выступающего против демонтажа памятника-танка, содержит оскорбления и призывы к вандализму.

"Какой же будет наша реакция? Что будем делать мы, русскоязычные люди? Надо как-то на это реагировать. Я призываю найти поставленные в Эстонии фашистские памятники и заниматься актом вандализма", – заявил на видео мужчина.

Он утверждал, что Нарва и Кохтла-Ярве примут русскую армию с распростертыми объятиями.

Сегодня Украина, завтра Эстония,

– отметил предатель.

Мужчина считает, что российские войска "будут в Таллинне через два часа после пересечения границы".

Житель Нарвы мечтает о российской оккупации: смотрите видео

В Варшаве россиянин кричал, что за путина

В Варшаве россиянин нападал на прохожих и медиков. В то же время мужчина не забывал выкрикивать, что он за путина.

В сети появилось видео, как гражданин россии пытался напасть на медиков и прохожих, восклицая, что он за путина и оскорбляя поляков.

Видео началось с того, что мужчина стоит на трамвайной остановке и кричит, что любит путина и имеет право на это. При этом он стал оскорблять американцев. Медики из стоящей рядом скорой пригрозили обидчику полицией, однако на этом все не закончилось.

Между россиянином и еще одним мужчиной началась потасовка. В итоге мужчину повалили на землю, заломили и передали в полицию.

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