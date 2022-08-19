50-річного жителя Нарви звинувачують у розпалюванні ненависті у відеороликах. Він підтримує та виправдовує міжнародний злочин. Наразі зрадник чекає на покарання, яке саме – поки невідомо.

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Як зрадник хотів під російську окупацію

За словами начальниці слідчого відділу Іда-Хар'юського відділення поліції Інни Тоатер, перебуваючи в Естонії, необхідно дотримуватись місцевих законів, а тим, хто не бажає цього робити, залишатися в Естонії не варто.

Естонія – вільна країна, кожен може мати різні погляди, але розпалювати ненависть, підбурювати до насильства або підтримувати і виправдовувати злочини неприпустимо,

– зазначила Тоатер.

Відео жителя Нарви, який виступає проти демонтажу пам'ятника-танка, містить образи та заклики до вандалізму.

"Яка ж буде наша реакція? Що робитимемо ми, російськомовні люди? Треба якось на це реагувати. Я закликаю знайти фашистські пам'ятники, які поставлені в Естонії, і займатися актом вандалізму", – заявив на відео чоловік.

Він стверджував, що Нарва та Кохтла-Ярве приймуть російську армію з розкритими обіймами

Сьогодні Україна, завтра Естонія,

– зазначив зрадник.

Чоловік вважає, що російські війська "будуть у Таллінні за дві години після перетину кордону".

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У Варшаві росіянин кричав, що за путіна

У Варшаві росіянин нападав на перехожих та медиків. Водночас чоловік не забував вигукувати, що він за путіна.

У мережі з'явилось відео, як громадянин росії намагався напасти на медиків і перехожих, вигукуючи що він за путіна та ображаючи поляків.

Відео розпочалось з того, що чоловік стоїть на трамвайній зупинці та кричить, що любить путіна та має на це право. При цьому він почав ображати американців. Медики зі швидкої, яка стояла поруч, пригрозили кривднику поліцією, проте на цьому все не закінчилось.

Між росіянином та ще одним чоловіком розпочалась бійка. У підсумку чоловіка повалили на землю, заламали та таки передали до поліції.

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