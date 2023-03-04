24 февраля не было обычным днем, – в Эстонии рассказали, готовились ли к вторжению России

Россия начала полномасштабную агрессию против Украины 24 февраля, когда в Эстонии отмечают День Независимости. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур рассказал, готовилась ли страна к тому, что Россия начнет войну также против его страны.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу Ханно Певкур напомнил, что было 24 февраля 2022 года в Эстонии. В частности он отметил, что этот день не был обычным.

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В Эстонии знали о планах России заранее

"24 февраля – День независимости Эстонии. Мы проснулись, зная, что у нас День Независимости, и, собственно, мы проснулись на войне. Так что, конечно, этот день не был обычным днем во многих пониманиях", – сказал министр.

Глава оборонного ведомства заявил, что у него не было ощущения, что Россия может развязать войну с Эстонией или странами Балтии. В частности, эстонская разведка отслеживала ситуацию и понимала, к чему готовится Кремль.

Нет, у меня не было никакого ощущения, что Россия может вторгнуться в Эстонию или страны Балтии, потому что у нас достаточно разведывательных данных, и мы знаем, что Россия способна сделать. Именно поэтому у нас было понимание, уже через несколько недель – к чему Россия готовится в Украине,

– сказал Певкур.

Он подчеркнул, что многие не верили, что Россия начнет войну против Украины, "но это все равно произошло". "Поэтому, похоже, в тот день остальное руководство страны вынуждено было изменить свои речи", – добавил глава Минобороны.

Певкур подчеркнул, что еще до того, как в Эстонии начали говорить о полномасштабной войне, страна уже помогала Украине.

"Первые "Джавелины" мы отправили еще перед войной в январе. Мы знаем, насколько эти "Джавелины" помогли удержать Киев, а также отбить Гостомель", – резюмировал он.

Министр обороны Эстонии посетил Киев

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур 26 февраля побывал в Киеве. Он встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и объявил об очередном пакете военной помощи Украине.

На этот раз в пакете, который Эстония передала Украине для защитников, будет оружие и оборудование. Речь, в частности, о:

полевом мобильном госпитале Role 2,

автоматах и пистолетах,

БпЛА,

тепловизорах,

генераторах,

зарядных устройствах,

а также одежде.

Алексей Резников сообщил, что общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП. Также он поблагодарил Эстонию за помощь и выразил свое восхищение дружественной страной.