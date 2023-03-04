В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Ханно Певкур пригадав, що було 24 лютого 2022 року в Естонії. Зокрема, він наголосив, що цей день не був звичайним.

Дивіться також Наші Джавеліни допомогли втримати Київ і відбити Гостомель, – інтерв'ю глави Міноборони Естонії

В Естонії знали про плани Росії заздалегідь

"24 лютого – День незалежності Естонії. Ми прокинулися, знаючи, що у нас День Незалежності, і, власне, ми прокинулися на війні. Тож, звісно, цей день не був звичайним днем у багатьох розуміннях", – сказав міністр.

Очільник оборонного відомства заявив, що в нього не було відчуття, що Росія може розв'язати війну з Естонією чи країнами Балтії. Зокрема, естонська розвідка відстежувала ситуацію та розуміла, до чого готується Кремль.

Ні, в мене не було жодного відчуття, що Росія також може вторгнутися в Естонію чи країни Балтії, тому що у нас достатньо розвідувальних даних, і ми знаємо, що Росія здатна зробити. Саме тому в нас було розуміння, вже за кілька тижнів – до чого Росія готується в Україні,

– сказав Певкур.

Він підкреслив, що багато людей не вірили, що Росія розпочне війну проти України, "але це все одно сталося". "Тож, схоже, того дня решта керівництва країни змушена була змінити свої промови", – додав глава Міноборони.

Певкур наголосив, що ще до того, як в Естонії почали говорити про повномасштабну війну, країна вже почала допомагати Україні.

"Перші "Джавеліни" ми відправили ще перед війною в січні. Ми знаємо, наскільки ці "Джавеліни" допомогли втримати Київ, а також відбити Гостомель", – резюмував він.

Міністр борони Естонії відвідав Київ

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур 26 лютого побував у Києві. Він зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим та оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні.

Цього разу у пакеті, який Естонія передала Україні для захисників, буде зброя та обладнання. Мовиться, зокрема, про:

польовий мобільний шпиталь Role 2,

автомати та пістолети,

БпЛА,

тепловізори,

генератори,

зарядні пристрої,

а також одяг.

Олексій Резніков повідомив, що загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП. Також він подякував Естонії за допомогу та висловив свій захват дружньою країною.