Эстония ограничит въезд россиян с 18 августа
Источник:Delfi
Эстонское правительство ввело ряд ограничений для граждан россии. В общем, многим категориям россиян теперь не въехать в страну.
Правительство Эстонии утвердило санкцию, которая ограничивает выдачу эстонских виз гражданам россии и запрещает въезд в Эстонию россиянам, имеющим выдаваемую Эстонией визу и чьей целью посещения Эстонии является туризм, предпринимательство, спорт или культура.
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Новые правила въезда для россиян в Эстонии
Если гражданин россии, которому Эстония выдала шенгенскую визу и его целью посещение Эстонии является туризм, предпринимательство, спорт или культура, прибудет в пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула в следующий четверг, он уже не сможет въехать в Эстонию.
Но в страну все же могут въехать те граждане россии, которым визу выдала другая страна-участник Шенгенского соглашения или уже находящиеся в Шенгенской зоне.
Законность въезда в страну или ее отсутствие проверяет и обеспечивает департамент полиции и пограничной охраны.
Кто из россиян может ходатайствовать о получении визы в Эстонии
Заявление на получение эстонской визы также ограничено и ходатайствовать о визе могут только те россияне, которые приезжают в Эстонию, чтобы посетить близкого родственника, являющегося гражданином Эстонии или имеющего долгосрочный вид на жительство.
Также визу могут получить:
- российские дипломаты, работающие в Эстонии и члены их семей,
- работники международной торговли и пассажирских перевозок,
- лица, которые могут передвигаться на основании права Европейского союза,
- те, кому Эстония считает выдачу визы оправданной по гуманным соображениям.
Кроме того, изменена санкция от 30 июля 2022 года, наложенная на российских студентов. Студенты из россии, которые не успели закончить обучение в Эстонии в установленные сроки, могут в виде исключения подать заявление на продление вида на жительство на один год, чтобы закончить обучение.
Кулеба заявил, что россияне могут отправлять свои жалобы в кремль
Министр иностранных дел Украины отметил, что россияне, огорченные перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направлять свои жалобы в кремль и еще более 70% своих земляков, поддерживающих войну.
Никто не предлагает запретить въезд тем нескольким россиянам, которым может понадобиться убежище или гуманитарная помощь,
– сказал Кулеба.
Напомним, что ранее премьер Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в Европейский Союз.
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