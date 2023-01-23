Чтобы у других не осталось оправданий: Эстония отдает Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы

Недавно стало известно, что Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи. Так, нашему государству передадут все 155-миллиметровые гаубицы.

Об этом заявил посол Эстонии в Украине Кайма Кууск. По его словам, таким образом, они хотят показать пример другим странам, чтобы у них не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить оружие Украине.

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Эстония отдает Украине все свои гаубицы

Мы отдаем все наши 155-миллиметровые гаубицы Украине и хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне,

– заявил Кууск.

Что передаст Эстония Украине:

десятки гаубиц калибра 155 миллиметров FH-70 и 122-миллиметровые D-30,

тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров,

сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами,

средства поддержки артиллерийских подразделений



Характеристика гранатомета "Карл-Густаф" / "Территориальная оборона ВСУ"

Кроме того, Эстония продолжит предоставлять как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащим ВСУ.

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