Чтобы у других не осталось оправданий: Эстония отдает Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы
Источник:Посольство Эстонии в Украине
Недавно стало известно, что Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи. Так, нашему государству передадут все 155-миллиметровые гаубицы.
Об этом заявил посол Эстонии в Украине Кайма Кууск. По его словам, таким образом, они хотят показать пример другим странам, чтобы у них не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить оружие Украине.
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Эстония отдает Украине все свои гаубицы
Мы отдаем все наши 155-миллиметровые гаубицы Украине и хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне,
– заявил Кууск.
Что передаст Эстония Украине:
- десятки гаубиц калибра 155 миллиметров FH-70 и 122-миллиметровые D-30,
- тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров,
- сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами,
- средства поддержки артиллерийских подразделений
Характеристика гранатомета "Карл-Густаф" / "Территориальная оборона ВСУ"
Кроме того, Эстония продолжит предоставлять как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащим ВСУ.
Помощь Украине от других стран
- В США объявили о очередной пакет военной помощи в Украине. Его общий размер – 2,5 миллиарда долларов.
- Недавно стало известно, что правительство Швеции нашей стране передаст мощная артиллерийская система Archer. Также Украина получит 50 боевых машин пехоты CV90.
- Нидерланды назвали количество установок Patriot, которые будут переданы Украине. Кроме них, нашему государству отправят и ракеты в эти системы противовоздушной обороны.
- Кстати, в Конгрессе США призвали передать Киеву ракеты дальнего действия ATACMS, а также танки.