Эстония признала действия России в Украине геноцидом

О зверствах россиян в Украине узнал и был шокирован весь мир. Такие действия назвали геноцидом, и Эстония уже его признала.

Решение о признании принял парламент Эстонии. Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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Символично, что первой стала Эстония

Глава украинской политсилы выступала в парламенте страны. Она подчеркнула эстонским депутатам: очень важно и символично, что именно их государство первым рассматривает этот вопрос в высшем законодательном органе.

Именно они первыми в 1993 году признали голодомор геноцидом украинского народа, который устроила сталинская Россия. Мы знаем Эстонию как страну нулевой толерантности к любому тоталитаризму, диктатуре, геноциду и прочему. И сегодня они первыми рассмотрели вопрос о признании геноцида, который совершила та же Россия на территории Украины, но уже в XXI веке,

– рассказала Шуляк.

По ее словам, это важно для памяти тех, кто погиб от рук российских оккупантов и всех пострадавших.

Геноцид должен быть стерт из остального мира

Шуляк настаивает, что признание действий России геноцидом важно не только для Украины, но и для Европы и всего мира. Позорная, страшная, бесчеловечная практика геноцида должна быть навсегда стерта из жизни мира.

"Малейшие намеки и проявления на нее надо осуждать и наказывать до того, как они превратятся в катастрофу. Мировой порядок XXI века не должен содержать самой возможности геноцида. Это высокая и великая миссия для всех людей доброй воли на нашей планете. И Эстония сегодня сделала первый шаг к тому, чтобы эту миссию выполнить", – заявила Шуляк.

Прекратить геноцид – наш общий долг

Также глава "Слуги народа" отметила, что пока длилось заседание парламента Эстонии, в Мариуполе в подвалах металлургического завода "Азовсталь" находились женщины, дети и пожилые люди. На них путинский режим сбрасывает бомбы. Не исключено, что планирует вновь применить химическое оружие, как это было неделю назад.

"Наш общий долг сегодня – сделать все, чтобы прекратить геноцид. Наш общий долг сегодня – сделать так, чтобы он никогда не мог повториться ни в одной стране, ни в одном городе мира", – заявила Шуляк.

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