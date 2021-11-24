Эстония укрепила ограждение на границе с Россией колючей проволокой

В Эстонии завершили работы по укреплению проволочными заграждениями части границы с Россией вблизи реки в городе Нарва. На других участках укрепления продолжат 24 ноября.

О завершении укрепления ограждения на границе у Нарвы 23 ноября сообщила на своем сайте Национальная телерадиокомпания Эстонии.

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Эстония укрепила ограждение на границе с Россией

Работы проводили солдаты Вооруженных сил страны, члены добровольческой союз обороны "Кайтселийт", а также Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии. Всего в укреплении ограждения на границе участвовали более 80 человек.

События в Польше, Литве и Латвии требуют укрепления пограничной инфраструктуры и в Эстонии, поэтому ДПП подал правительству предложение ускорить строительство границы,

– говорил директор департамента Эльмар Вахер.

Сейчас завершили укрепление границы вблизи реки в городе Нарва. В то же время на других участках укрепление продлится еще и 24 ноября. Всего речь идет примерно о 10 зонах.

В планах – постоянная линия укрепления

Тройные барьеры из колючей проволоки установят вдоль 40 километров восточной границы.

Вахер пояснил, что проволочные заграждения для обеспечения безопасности границы – временное решение. "Мы продолжим строительство постоянной линии укреплений вдоль государственной границы в ускоренном темпе", – отмечал он. Таким образом в Эстонии хотят защититься от массового наплыва мигрантов.

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