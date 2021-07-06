Москва выбрала путь конфронтации: Эстония возмущена задержанием консула в России

В Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности России задержала консула Эстонии Марта Лятте во время якобы "попытки получить закрытую информацию от россиянина". Эстонское зарубежное ведомство отметило, что Москва выбрала путь конфронтации в общении.

Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило задержание Марта Лятте. В ведомстве подчеркнули, что такие действия России – нарушение международного права.

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Реакция Эстонии на задержание консула в России

По словам руководителя департамента по связям с общественностью эстонского МИД Аари Леммика, консул был на рабочем совещании в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, когда его задержали и обвинили в присвоении материалов.

Этот инцидент иллюстрирует тот факт, что Россия выбрала путь конфронтации в общении вместо того, чтобы быть конструктивной и изменить эту негативную тенденцию в отношениях с ЕС,

– заявил Леммик.

По его словам, это еще один пример, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями.

МИД Эстонии осуждает задержание Летте и называет это провокацией. "Поступок России является незаконным, провокационным и наносит ущерб государствам-членам ЕС и Европейскому Союзу в целом", – подытожил представитель министерства.

В завершение он выразил надежду, что Россия все же будет придерживаться принципов международного права.

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