Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объяснил, что полный таможенный контроль на границе с Россией заработает с четверга, 8 августа. Кстати, в мае 2024 года Таллинн объявил московский патриархат институтом, поддерживающим войну против Украины.

Смотрите также Разведка Эстонии оценила возможности России вести войну в 2025 году и после

Что известно о таможенном контроле на границе с Россией

С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией, чтобы лучше гарантировать, что мы не питаем российскую военную машину и не помогаем агрессору обходить санкции,

– заявил Маргус Цахкна.

Министр иностранных дел страны добавил, что Эстония должна сделать все, что в их силах, чтобы помочь Украине победить и увеличить стоимость войны для России.

Кстати, в мае 2024 года российские пограничники сняли фарватерные буи Эстонии на реке Нарва. Речь идет о 20 буях, которые устанавливала пограничная охрана Эстонии. Тогда Маргус Цахкна отметил, что к этому случаю следует относиться очень спокойно, потому что Кремль ведет себя провокационно.

Обратите внимание! В июне 2024 года Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить линию обороны на границе ЕС с Россией и Беларусью. Страны заявили, что создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью будет отвечать острой и насущной необходимости обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз.