Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна пояснив, що повний митний контроль на кордоні з Росією запрацює з четверга, 8 серпня. До речі, у травні 2024 року Таллінн оголосив московський патріархат інститутом, що підтримує війну проти України.

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Що відомо про митний контроль на кордоні з Росією

З 8 серпня Естонія запровадить повний митний контроль на кордоні з Росією, щоб краще гарантувати, що ми не живимо російську військову машину та не допомагаємо агресорові обходити санкції,

– заявив Маргус Цахкна.

Міністр закордонних справ країни додав, що Естонія має зробити все, що в їхніх силах, щоб допомогти Україні перемогти та збільшити вартість війни для Росії.

До речі, у травні 2024 року російські прикордонники зняли фарватерні буї Естонії на річці Нарва. Мовиться про 20 буїв, які встановлювала прикордонна охорона Естонії. Тоді Маргус Цахкна наголосив, що до цього випадку слід ставитися дуже спокійно, тому що Кремль поводиться провокаційно.

Зверніть увагу! У червні 2024 року Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони на кордоні ЄС з Росією та Білоруссю. Країни заявили, що створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією і Білоруссю відповідатиме гострій і нагальній потребі убезпечити ЄС від військових і гібридних загроз.