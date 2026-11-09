Эстонских студентов в России могут завербовать спецслужбы и отправить на войну против Украины

Молодые люди из Эстонии продолжают получать образование в российских университетах, несмотря на многочисленные предостережения. Власти страны предупреждают, что обучение в России может обернуться для них серьезной опасностью.

Об этом сообщает ERR.

Как Россия привлекает эстонских студентов на обучение?

По данным ЮНЕСКО, в 2023 году в российских вузах обучались 384 студента из Эстонии.

Посольство России в Эстонии активно рекламирует обучение в своих университетах. В частности, будущим студентам предлагают стипендии независимо от академической успеваемости, а также бесплатные языковые курсы для подготовки к поступлению.

В то же время Министерство образования и науки Эстонии не располагает точными данными о том, сколько граждан страны в настоящее время обучаются в России.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро назвал обучение в России одной из самых странных и наименее понятных причин для посещения страны-агрессора. По его словам, в случае опасности возможности эстонских властей оказать своим гражданам консульскую или иную помощь будут крайне ограниченными.

Чиновник предупредил, что иностранцев в России могут захватить в заложники для обмена на задержанных российских разведчиков. Кроме того, человека могут поставить в ситуацию, когда подписание контракта с российским Минобороны будет казаться единственным выходом. После этого ее могут немедленно отправить воевать против Украины.

Как российские спецслужбы могут использовать студентов?

В Эстонской полиции безопасности отмечают, что жители страны, отправляющиеся в Россию, попадают в поле зрения российских спецслужб. Их сотрудники могут действовать непосредственно в университетах под прикрытием.

Представительница KAPO Марта Туул пояснила, что российские спецслужбы могут вербовать студентов с расчетом на будущее. В частности, завербованного человека могут долгое время не привлекать к какой-либо деятельности, ожидая, пока он займет должность, полезную для российских интересов.

По словам Туул, среди желающих учиться в России преобладают русскоязычные жители Эстонии. Она также не исключает, что эстонские студенты могут повторить судьбу студентов из африканских стран, которых уже отправляли на войну против Украины.

Ранее в разведке предупреждали, что Кремль пытает вербовать иностранцев для диверсий по всей Европе, превращая их в расходный материал.