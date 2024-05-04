Следующей целью Путина может стать город в Эстонии, - WSJ
Источник:The Wall Street Journal
Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что не собирается останавливаться на Украине. Западные журналисты предположили, какой город может стать его следующей целью.
Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Владимир Путин публично назвал город Нарва в Эстонии исторически российской землей. С тех пор российское руководство выдало ордер на арест премьер-министра Эстонии Кая Каллас за распоряжение правительства убрать памятники советским войскам.
Смотрите также Россия захватит Балтию за 7 дней, а время реакции НАТО – 10 дней: в ГУР смоделировали ситуацию
Россия не скрывает своих целей
Эстонские официальные лица работают над тем, чтобы отреагировать на возможный вызов: инвестируют в оборонную промышленность и собирают разведывательную информацию.
Правительства США и Европы обеспокоены тем, что Путин может бросить вызов странам НАТО. В то же время вряд ли кто-то ожидает, что Россия нанесет военный удар по Эстонии в ближайшем будущем. Если российскому президенту удастся закончить войну в Украине на выгодных для себя условиях, то под угрозой окажутся три балтийские страны.
Угрозы не являются потенциальными или теоретическими. Россия не скрывает своих целей в этой войне. Она хочет контролировать всю Украину и в корне изменить архитектуру европейской безопасности, создав своеобразную буферную зону на ее западных границах, разрушая при этом НАТО и Европейский Союз как эффективные организации по безопасности,
– заявил генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов.
Сухопутные войска других членов НАТО, в частности, США, развернули в странах Балтии с 2017 года и усилены после вторжения в Украину. В целом их численность составляет около 5 тысяч военнослужащих, но этого будет мало в случае полномасштабного нападения.
Такие места, как Нарва являются одними из самых очевидных целей для российского вторжения, как и "Сувалкский коридор" между Польшей и Литвой, а также русскоязычные районы восточной Латвии. В то же время глава минобороны Эстонии Певкур считает, что России понадобится два-три года, чтобы восстановить свои силы для того, чтобы бросить серьезный вызов НАТО.
Россия угрожает ударить по ядерным объектам НАТО в Польше
- МИД России угрожает ударами стране Североатлантического альянса. Такие действия представители страны-агрессора обещают в случае расширения ядерной миссии НАТО на территорию Польши. Ядерные объекты стран Альянса после размещения на территории Польши станут законной военной целью для России. По информации пропагандистских СМИ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Сергей Рябков.
- Россия в очередной раз прибегла к угрозам из-за якобы угрозы со стороны Североатлантического альянса. Возмущение российских властей вызвали последние обсуждения по размещению ядерных объектов НАТО на территории Польши. Однако пропагандистам явно эта идея не слишком понравилась.
- Именно их и назвали потенциальными целями.