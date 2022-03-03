Эта тактика не имеет никакого смысла – Арестович о ночных ударах по Киеве, Харькову и Запорожью
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, в каких городах Украины российский враг наносил удары минувшей ночью.
Оккупант пытается запугать местных
Арестович сказал, что от ударов оккупанта страдают Киев, Харьков и Житомир, сообщает 24 канал.
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"Ночью противник наносил ракетные и авиационные удары по городам Украины. В частности, по Киеву, Харькову, Житомиру", – заявил советник главы Офиса Президента.
Он пояснил, что тактика врага с военной точки зрения – не имеет никакого смысла. По его словам, своими действиями оккупант пытается запугать местных.
Это чистое запугивание местных жителей. Попытка сломить нас психологически. Единственный добрый и хороший ответ на этот вопрос – не ломаться и держаться. Каждый из нас солдат, каждый из нас воюет на своем месте,
– сказал Арестович.
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