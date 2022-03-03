Эта тактика не имеет никакого смысла – Арестович о ночных ударах по Киеве, Харькову и Запорожью

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, в каких городах Украины российский враг наносил удары минувшей ночью.

Оккупант пытается запугать местных

Арестович сказал, что от ударов оккупанта страдают Киев, Харьков и Житомир, сообщает 24 канал.

К теме В Харькове враг пробует продвигаться, но понес катастрофические потери, – Арестович

"Ночью противник наносил ракетные и авиационные удары по городам Украины. В частности, по Киеву, Харькову, Житомиру", – заявил советник главы Офиса Президента.

Он пояснил, что тактика врага с военной точки зрения – не имеет никакого смысла. По его словам, своими действиями оккупант пытается запугать местных.

Это чистое запугивание местных жителей. Попытка сломить нас психологически. Единственный добрый и хороший ответ на этот вопрос – не ломаться и держаться. Каждый из нас солдат, каждый из нас воюет на своем месте,

– сказал Арестович.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!