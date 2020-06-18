В Украине почти 70 тысяч детей живут без родительской опеки. 6 тысяч детей уже сегодня ждут усыновления. Возможно, это именно ваш шанс на счастливое отцовство? Мы собрали истории нескольких реальных детей, которых можно сделать счастливыми.

Чтобы узнать больше об усыновлении, опеке или создании ДДСТ звоните по телефону горячей линии 0 800 300 484 или посетите сайт благотворительного фонда "Рідні" ridni.org.ua.



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О детях сиротах

Братья Юра и Дмитро

Юра имеет мечту – быть спортсменом. Поэтому все свободное время проводит в спортзале и играет в футбол. Также хочет научиться брейкдансу. В будущем Юра видит себя отцом большой семьи.

Учусь в лицее "Просвита". Я вижу себя спортсменом. Я когда-то занимался футболом, а сейчас люблю в спортзале проводить свое время. Я бы хотел иметь наставника, который бы меня научил танцевать брейкданс.

Год рождения: 2002

Код анкеты: 0307667



Юра, 18 лет

Дмитрий очень любит футбол и в будущем мечтает стать известным футболистом. Свободное время уделяет спорту, тренировкам и общению с братом Юрой. Дмитрий хочет иметь большую дружную семью, в которой его будут учить быть сильным и смелым.

Мое любимое хобби это рисование и футбол. Родные? Это те, кто заботятся о тебе, помогают тебе с чем-то.

Год рождения: 2007

Код анкеты: 0307669



Дмитрий, 13 лет

Настя

Настя любит танцевать, занимается вольной борьбой, обожает животных, потому когда вырастет – хочет стать ветеринаром. Мечтает о большой современной семье, в которой будет очень много любви и тепла и там будут воспитываться дети из интерната.

Я учусь в лицее "Просвита". Проживаю в Центре поддержки ребенка. Родные – это те люди, которым можно доверить, которые в любую минуту тебя поддержат, которым ты можешь поддержать, которые никогда тебя не предадут. Как вырасту я хочу стать ветеринаром. Я бы хотела, чтобы моя семья была очень искренней к детям и друг к другу. Чтобы не было никаких ссор, чтобы мы всегда жили мирно и были очень современные. Двух (детей) бы я хотела иметь своих и двух я бы могла бы взять или из детского дома или приюта.

Год рождения: 2007

Код анкеты: 0329758



Настя, 13 лет

Виктория

Виктория очень веселая и активная девушка. Она обожает детей и в будущем хочет быть воспитательницей в детском садике. Девушка очень любит готовить, танцевать и петь. Вика мечтает о семье, где ее будут любить и оберегать.

Люблю с детьми сидеть, убирать. У меня хобби – танцевать, петь. Родные люди – это которые меня воспитывают, помогают. Мечтаю стать воспитателем. Я бы хотела, чтобы моя новая семья была, где маленькие дети есть.

Год рождения: 2005

Код анкеты: 0085164



Виктория, 15 лет

Братья Иванко и Петрик

Иванко обожает учиться, читать книги перед сном и решать задачи по математике. Как вырастет – мечтает стать футболистом или боксером, потому что очень любит спорт. Ваня мечтает увидеть море. И мечтает загорать на пляже со своей семьей. Парень очень хочет, чтобы его новый дом был большим и светлым, чтобы новая семья имела много домашних животных. Ваня имеет брата Петра, вместе они проводят все свободное время.

Я как вырасту, я хочу стать футболистом или боксером . Больше всего я люблю играть в игры, читать книги и учиться. Мой любимый предмет в школе математика. Родные – это мама, папа, брат, сестра. Я бы хотел, чтобы моя новая семья была очень богатой, имела коней, коров, собачек, котиков. Я хочу поехать на море и на пляж.

Год рождения: 2012

Код анкеты: 0382986



Иванко, 8 лет

Петрик обожает играть в игры с друзьями, кататься на качелях и проводить свое время с братиком Иваном. Парень хочет иметь большую семью, в которой будет много братиков и сестричек, которые его полюбят и будут заботиться о нем.

Год рождения: 2014

Код анкеты: 0382998



Петрик, 6 лет

Игореша

Игорек, очень добрый и вежливый мальчик. Обожает различные активности, играть футбол и волейбол. В будущем Игорь хочет стать строителем и строить их семьям дома. Также мечтает о семье, маме и папе, которые будут читать ему на ночь и сопереживать вместе с ним приключения героев различных книг.

Учиться хочу. Я хотел вырасти и дома делать. Какой я представляю свою семью? Мама, папа, сестра, брат.

Год рождения: 2009

Код анкеты: 0360077



Игорек, 11 лет

Братья и сестры: Мария-Карина, Кирилл, Милана, Максим

Мария-Карина очень красивая и честная девочка. Любит танцевать, а также придумывать различные образы, интересуется модой, развивает в себе чувство стиля и вкуса к современным тенденциям, поэтому в будущем планирует стать парикмахером-стилистом. Вместе с братиками и сестричкой мечтает о большой современной, полной любви семье.

Я больше всего люблю делать какие-то прически, готовить какие-то коктейли. Я как вырасту, я хочу стать парикмахером. Нас всего четверо в семье. Я, Кирилл, Максим и Милана.

Год рождения: 2008

Код анкеты: 0378259



Мария-Карина, 12 лет

Кирилл – необычный мальчик, ведь он одарен многими талантами. Кирилл прекрасно рисует, и он обожает готовить. Несмотря на свой возраст, парень помогает поварам в интернате, в котором живет. И угощает варениками и блинами всех детей. Кирилл мечтает о большой семье, где будет много братиков и сестричек и у каждого будет своя спальня.

Я очень люблю складывать лего. Я люблю готовить очень, Я люблю варить вареники.

Год рождения: 2012

Код анкеты: 0378274



Кирилл, 8 лет

Милана очень милая и спокойная девочка. Не смотря на свой юный возраст, она имеет большую мечту - работать в полиции и защищать взрослых.



А еще Милана хочет иметь новую любящую семью, которая будет заботиться о ней и ее братиках и сестренке, оберегать их и дарить семейный уют и большую любовь.

Год рождения: 2016

Код анкеты: 0378287



Милана, 4 роки

Максимка активный и веселый мальчик. Любит бегать с мячом и рисовать и хочет стать футболистом. Очень мечтает вместе со своими сестричками и братиком найти семью и говорить вслух слова "мама" и "папа", чувствовать теплые родительские объятия и заботу родных людей.

Год рождения: 2014

Код анкеты: 0378274



Максимка, 6 лет

О программе и фонде "Рідні"

Благотворительный фонд "Рідні" оказывает информационную и психологическую поддержку по процессу усыновления, при необходимости юридические партнеры фонда оказывают правовую помощь в процессе усыновления. Фонд ни в коем случае не занимается посреднической деятельностью и не заменяет функций государства в процессе усыновления (удочерения).

"Рідні" – это также совместный проект 24 канала и благотворительного фонда "Рідні". Это десять историй людей, которые решились изменить свою жизнь и подарить семью чужому ребенку. Программу смотрите по понедельникам в 19:30 на 24 канале.

Смотрите удивительные истории отважных и счастливых родителей, которые уже вышли в эфир: