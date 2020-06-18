Эти дети ждут усыновления
В Украине почти 70 тысяч детей живут без родительской опеки. 6 тысяч детей уже сегодня ждут усыновления. Возможно, это именно ваш шанс на счастливое отцовство? Мы собрали истории нескольких реальных детей, которых можно сделать счастливыми.
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О детях сиротах
Братья Юра и Дмитро
Юра имеет мечту – быть спортсменом. Поэтому все свободное время проводит в спортзале и играет в футбол. Также хочет научиться брейкдансу. В будущем Юра видит себя отцом большой семьи.
Учусь в лицее "Просвита". Я вижу себя спортсменом. Я когда-то занимался футболом, а сейчас люблю в спортзале проводить свое время. Я бы хотел иметь наставника, который бы меня научил танцевать брейкданс.
Юра, 18 лет
Дмитрий очень любит футбол и в будущем мечтает стать известным футболистом. Свободное время уделяет спорту, тренировкам и общению с братом Юрой. Дмитрий хочет иметь большую дружную семью, в которой его будут учить быть сильным и смелым.
Мое любимое хобби это рисование и футбол. Родные? Это те, кто заботятся о тебе, помогают тебе с чем-то.
Дмитрий, 13 лет
Настя
Настя любит танцевать, занимается вольной борьбой, обожает животных, потому когда вырастет – хочет стать ветеринаром. Мечтает о большой современной семье, в которой будет очень много любви и тепла и там будут воспитываться дети из интерната.
Я учусь в лицее "Просвита". Проживаю в Центре поддержки ребенка. Родные – это те люди, которым можно доверить, которые в любую минуту тебя поддержат, которым ты можешь поддержать, которые никогда тебя не предадут. Как вырасту я хочу стать ветеринаром. Я бы хотела, чтобы моя семья была очень искренней к детям и друг к другу. Чтобы не было никаких ссор, чтобы мы всегда жили мирно и были очень современные. Двух (детей) бы я хотела иметь своих и двух я бы могла бы взять или из детского дома или приюта.
Настя, 13 лет
Виктория
Виктория очень веселая и активная девушка. Она обожает детей и в будущем хочет быть воспитательницей в детском садике. Девушка очень любит готовить, танцевать и петь. Вика мечтает о семье, где ее будут любить и оберегать.
Люблю с детьми сидеть, убирать. У меня хобби – танцевать, петь. Родные люди – это которые меня воспитывают, помогают. Мечтаю стать воспитателем. Я бы хотела, чтобы моя новая семья была, где маленькие дети есть.
Виктория, 15 лет
Братья Иванко и Петрик
Иванко обожает учиться, читать книги перед сном и решать задачи по математике. Как вырастет – мечтает стать футболистом или боксером, потому что очень любит спорт. Ваня мечтает увидеть море. И мечтает загорать на пляже со своей семьей. Парень очень хочет, чтобы его новый дом был большим и светлым, чтобы новая семья имела много домашних животных. Ваня имеет брата Петра, вместе они проводят все свободное время.
Я как вырасту, я хочу стать футболистом или боксером . Больше всего я люблю играть в игры, читать книги и учиться. Мой любимый предмет в школе математика. Родные – это мама, папа, брат, сестра. Я бы хотел, чтобы моя новая семья была очень богатой, имела коней, коров, собачек, котиков. Я хочу поехать на море и на пляж.
Иванко, 8 лет
Петрик обожает играть в игры с друзьями, кататься на качелях и проводить свое время с братиком Иваном. Парень хочет иметь большую семью, в которой будет много братиков и сестричек, которые его полюбят и будут заботиться о нем.
Петрик, 6 лет
Игореша
Игорек, очень добрый и вежливый мальчик. Обожает различные активности, играть футбол и волейбол. В будущем Игорь хочет стать строителем и строить их семьям дома. Также мечтает о семье, маме и папе, которые будут читать ему на ночь и сопереживать вместе с ним приключения героев различных книг.
Учиться хочу. Я хотел вырасти и дома делать. Какой я представляю свою семью? Мама, папа, сестра, брат.
Игорек, 11 лет
Братья и сестры: Мария-Карина, Кирилл, Милана, Максим
Мария-Карина очень красивая и честная девочка. Любит танцевать, а также придумывать различные образы, интересуется модой, развивает в себе чувство стиля и вкуса к современным тенденциям, поэтому в будущем планирует стать парикмахером-стилистом. Вместе с братиками и сестричкой мечтает о большой современной, полной любви семье.
Я больше всего люблю делать какие-то прически, готовить какие-то коктейли. Я как вырасту, я хочу стать парикмахером. Нас всего четверо в семье. Я, Кирилл, Максим и Милана.
Мария-Карина, 12 лет
Кирилл – необычный мальчик, ведь он одарен многими талантами. Кирилл прекрасно рисует, и он обожает готовить. Несмотря на свой возраст, парень помогает поварам в интернате, в котором живет. И угощает варениками и блинами всех детей. Кирилл мечтает о большой семье, где будет много братиков и сестричек и у каждого будет своя спальня.
Я очень люблю складывать лего. Я люблю готовить очень, Я люблю варить вареники.
Кирилл, 8 лет
Милана очень милая и спокойная девочка. Не смотря на свой юный возраст, она имеет большую мечту - работать в полиции и защищать взрослых.
А еще Милана хочет иметь новую любящую семью, которая будет заботиться о ней и ее братиках и сестренке, оберегать их и дарить семейный уют и большую любовь.
Милана, 4 роки
Максимка активный и веселый мальчик. Любит бегать с мячом и рисовать и хочет стать футболистом. Очень мечтает вместе со своими сестричками и братиком найти семью и говорить вслух слова "мама" и "папа", чувствовать теплые родительские объятия и заботу родных людей.
Максимка, 6 лет
О программе и фонде "Рідні"
Благотворительный фонд "Рідні" оказывает информационную и психологическую поддержку по процессу усыновления, при необходимости юридические партнеры фонда оказывают правовую помощь в процессе усыновления. Фонд ни в коем случае не занимается посреднической деятельностью и не заменяет функций государства в процессе усыновления (удочерения).
"Рідні" – это также совместный проект 24 канала и благотворительного фонда "Рідні". Это десять историй людей, которые решились изменить свою жизнь и подарить семью чужому ребенку. Программу смотрите по понедельникам в 19:30 на 24 канале.
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