В Україні майже 70 тисяч дітей живуть без батьківської опіки. 6 тисяч дітей вже сьогодні чекають на всиновлення. Можливо, це саме ваш шанс на щасливе батьківство? Ми зібрали історії кількох реальних дітей, яких можна зробити щасливими.

Щоб дізнатися більше про усиновлення, опіку чи створення ДБСТ телефонуйте за номером телефону гарячої лінії 0 800 300 484 або завітайте на сайт благодійного фонду "Рідні" ridni.org.ua.

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Про дітей

Брати Юра та Дмитро

Юрко має мрію – бути спортсменом. Тому весь вільний час проводить в спортзалі та грає у футбол. Також хоче навчитися брейкдансу. У майбутньому Юра бачить себе батьком великої сім'ї.

Навчаюсь в ліцеї "Просвіта". Я бачу себе спортсменом. Я колись займався футболом, а зараз люблю в спортзалі проводити свій час. Я би хотів мати наставника, який би мене навчив танцювати брейкданс.

Рік народження: 2002

Код анкети: 0307667



Юра, 18 років

Дмитрик дуже любить футбол і майбутньому мріє стати відомим футболістом. Вільний час приділяє спорту, тренуванням та спілкуванню з братом Юрком. Дмитро хоче мати велику дружню сім’ю, в якій його навчатимуть бути сильним та сміливим.

Моє улюблене хобі це малювання і футбол. Рідні? Це ті, що піклуються про тебе, допомагають тобі з чимось.

Рік народження: 2007

Код анкети: 0307669



Дмитро, 13 років

Настя

Настя любить танцювати, займається вільною боротьбою, обожнює тварин тому як виросте – хоче стати ветеринаром. Мріє про велику сучасну сім’ю, в якій буде дуже багато любові та тепла і там будуть виховуватись діти з інтернату.

Я навчаюся в ліцеї "Просвіта". Продиваю в Центрі підтримки дитини. Рідні – це ті люди, яким можна довірити, які в кожну мить тебе підтримають, яких ти можеш підтримати, які ніколи тебе не предадуть. Як виросту я хочу стати ветеринаром. Я б хотіла, щоб моя сімя була дуже щирою до дітей і один до одного. Щоб не було ніяких сварок, щоб ми завжди жили мирно і були дуже сучасні. Двох (дітей) би я хотіла мати своїх і двох я би могла би взяти або з дитячого будинку або сиротинця.

Рік народження: 2007

Код анкети: 0329758



Настя, 13 років

Вікторія

Вікторія дуже весела та активна дівчина. Вона обожнює дітей і в майбутньому хоче бути вихователькою у дитячому садочку. Дівчина дуже любить готувати, танцювати та співати. Віка мріє про сім’ю, де її будуть любити та оберігати.

Полюбляю з дітьми сидіти, прибирати. В мене хобі – танцювати, співати. Рідні люди – це які мене виховують, допомагають. Мрію стати вихователем. Я б хотіла, щоб моя нова сім’я була, де малі діти є. Вони дуже файні, я дуже люблю ними займатися.

Рік народження: 2005

Код анкети: 0085164



Вікторія, 15 років

Брати Іванко та Петрик

Іванко обожнює вчитися, читати книги перед сном і розв’язувати задачі з математики. Як виросте – мріє стати футболістом або ж боксером, бо дуже полюбляє спорт. Іванко мріє побачити море. І мріє засмагати на пляжі зі своєї сім’єю. Хлопець дуже хоче, щоб його новий дім був великим і світлим, щоб нова родина мала багато домашніх тварин. Іванко має брата Петра, разом вони проводять весь вільний час.

Я як виросту, я хочу стати футболістом або боксером . Найбільше я люблю грати ігри, читати книжки і вчитися. Мій улюблений предмет в школі математика. Рідні – це мама, тато, брат, сестра. Я би хтів, щоб моя нова сім’я була дуже багатою, мала коней, корів, песиків, котиків. Я хочу поїхати на море і на пляж.

Рік народження: 2012

Код анкети: 0382986



Іванко, 8 років

Петрик обожнює грати ігри з друзями, кататися на гойдалці і проводити свій час з братиком Іваном. Хлопець хоче мати велику сім‘ю, в якій буде багато братиків та сестричок, які його любитимуть та будуть турбуватися про нього.

Рік народження: 2014

Код анкети: 0382998



Петрик, 6 років

Ігорчик

Ігорчик, дуже добрий та ввічливий хлопчик. Обожнює різні активності, грати футбол та волейбол. В майбутньому Ігор хоче стати будівельником і будувати сім’ям їхні домівки. Також мріє про сім'ю, маму і тата, які будуть читати йому наніч і співпереживати разом з ним пригоди героїв різноманітних книг.

Вчитись хочу. Я хотів вирости і будинки робити. Якою я уявляю свою сімю? Мама, тато, сестра, брат.

Рік народження: 2009

Код анкети: 0360077



Ігорчик, 11 років

Брати та сестри: Марія-Каріна, Кирило, Мілана, Максим

Марія-Каріна дуже гарна і чесна дівчинка. Любить танцювати, а також придумувати різні образи, цікавиться модою, розвиває в собі почуття стилю та смаку до сучасних тенденцій, тому в майбутньому планує стати перукарем-стилістом. Разом з братиками та сестричкою мріє про велику сучасну, сповнену любові сім’ю.

Я найбільше люблю робити якісь зачіски, готувати якісь коктейлі. Я як виросту, я хочу стати перукарем. Нас всього четверо в сім'ї. Я, Кирило, Максим і Мілана.

Рік народження: 2008

Код анкети: 0378259



Марія-Каріна, 12 років

Кирило – надзвичайний хлопчик, адже він обдарований багатьма талантами. Кирило чудово малює і він обожнює готувати. Не зважаючи на свій вік, хлопець допомагає кухарам у інтернаті, в якому мешкає. І пригощає варениками і млинцями усіх діток. Кирило мріє про велику сім’ю, де буде багато братиків і сестричок і в кожного буде своя спальня.

Я дуже люблю складати лего. Я люблю готувати дуже, я люблю варити вареники.

Рік народження: 2012

Код анкети: 0378274



Кирило, 8 років

Мілана дуже мила і спокійна дівчинка. Не зважаючи на свій юний вік, вона має велику мрію - працювати в поліції і захищати дорослих.

А ще Мілана хоче мати нову люблячу сім’ю, яка буде турбуватися про неї та її братиків і сестричку, оберігати їх та дарувати сімейний затишок і велику любов.

Рік народження: 2016

Код анкети: 0378287



Мілана, 4 роки

Максимко активний та веселий хлопчик. Любить бігати з м'ячем та малювати і хоче стати футболістом. Дуже мріє разом з своїми сестричками та братиком знайти сім'ю та говорити вголос слова "мама" і "тато", відчувати теплі батьківські обійми і турботу рідних людей.

Рік народження: 2014

Код анкети: 0378274



Максимко, 6 років

Про програму і фонд "Рідні"

Благодійний фонд "Рідні" надає інформаційну та психологічну підтримку щодо процесу усиновлення, при потребі юридичні партнери фонду надають правову допомогу у процесі усиновлення. Фонд у жодному разі не займається посередницькою діяльністю та не заміняє функцій держави у процесі усиновлення (удочеріння).

"Рідні" – це також спільний проект 24 каналу та благодійного фонду "Рідні". Це десять історій людей, які наважились змінити своє життя і подарувати родину чужій дитині. Програму дивіться щопонеділка о 19:30 на 24 каналі.

Дивіться дивовижні історії відважних і щасливих батьків, які вже вийшли в ефір: