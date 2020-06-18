Ці діти чекають на всиновлення
В Україні майже 70 тисяч дітей живуть без батьківської опіки. 6 тисяч дітей вже сьогодні чекають на всиновлення. Можливо, це саме ваш шанс на щасливе батьківство? Ми зібрали історії кількох реальних дітей, яких можна зробити щасливими.
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Про дітей
Брати Юра та Дмитро
Юрко має мрію – бути спортсменом. Тому весь вільний час проводить в спортзалі та грає у футбол. Також хоче навчитися брейкдансу. У майбутньому Юра бачить себе батьком великої сім'ї.
Навчаюсь в ліцеї "Просвіта". Я бачу себе спортсменом. Я колись займався футболом, а зараз люблю в спортзалі проводити свій час. Я би хотів мати наставника, який би мене навчив танцювати брейкданс.
Юра, 18 років
Дмитрик дуже любить футбол і майбутньому мріє стати відомим футболістом. Вільний час приділяє спорту, тренуванням та спілкуванню з братом Юрком. Дмитро хоче мати велику дружню сім’ю, в якій його навчатимуть бути сильним та сміливим.
Моє улюблене хобі це малювання і футбол. Рідні? Це ті, що піклуються про тебе, допомагають тобі з чимось.
Дмитро, 13 років
Настя
Настя любить танцювати, займається вільною боротьбою, обожнює тварин тому як виросте – хоче стати ветеринаром. Мріє про велику сучасну сім’ю, в якій буде дуже багато любові та тепла і там будуть виховуватись діти з інтернату.
Я навчаюся в ліцеї "Просвіта". Продиваю в Центрі підтримки дитини. Рідні – це ті люди, яким можна довірити, які в кожну мить тебе підтримають, яких ти можеш підтримати, які ніколи тебе не предадуть. Як виросту я хочу стати ветеринаром. Я б хотіла, щоб моя сімя була дуже щирою до дітей і один до одного. Щоб не було ніяких сварок, щоб ми завжди жили мирно і були дуже сучасні. Двох (дітей) би я хотіла мати своїх і двох я би могла би взяти або з дитячого будинку або сиротинця.
Настя, 13 років
Вікторія
Вікторія дуже весела та активна дівчина. Вона обожнює дітей і в майбутньому хоче бути вихователькою у дитячому садочку. Дівчина дуже любить готувати, танцювати та співати. Віка мріє про сім’ю, де її будуть любити та оберігати.
Полюбляю з дітьми сидіти, прибирати. В мене хобі – танцювати, співати. Рідні люди – це які мене виховують, допомагають. Мрію стати вихователем. Я б хотіла, щоб моя нова сім’я була, де малі діти є. Вони дуже файні, я дуже люблю ними займатися.
Вікторія, 15 років
Брати Іванко та Петрик
Іванко обожнює вчитися, читати книги перед сном і розв’язувати задачі з математики. Як виросте – мріє стати футболістом або ж боксером, бо дуже полюбляє спорт. Іванко мріє побачити море. І мріє засмагати на пляжі зі своєї сім’єю. Хлопець дуже хоче, щоб його новий дім був великим і світлим, щоб нова родина мала багато домашніх тварин. Іванко має брата Петра, разом вони проводять весь вільний час.
Я як виросту, я хочу стати футболістом або боксером . Найбільше я люблю грати ігри, читати книжки і вчитися. Мій улюблений предмет в школі математика. Рідні – це мама, тато, брат, сестра. Я би хтів, щоб моя нова сім’я була дуже багатою, мала коней, корів, песиків, котиків. Я хочу поїхати на море і на пляж.
Іванко, 8 років
Петрик обожнює грати ігри з друзями, кататися на гойдалці і проводити свій час з братиком Іваном. Хлопець хоче мати велику сім‘ю, в якій буде багато братиків та сестричок, які його любитимуть та будуть турбуватися про нього.
Петрик, 6 років
Ігорчик
Ігорчик, дуже добрий та ввічливий хлопчик. Обожнює різні активності, грати футбол та волейбол. В майбутньому Ігор хоче стати будівельником і будувати сім’ям їхні домівки. Також мріє про сім'ю, маму і тата, які будуть читати йому наніч і співпереживати разом з ним пригоди героїв різноманітних книг.
Вчитись хочу. Я хотів вирости і будинки робити. Якою я уявляю свою сімю? Мама, тато, сестра, брат.
Ігорчик, 11 років
Брати та сестри: Марія-Каріна, Кирило, Мілана, Максим
Марія-Каріна дуже гарна і чесна дівчинка. Любить танцювати, а також придумувати різні образи, цікавиться модою, розвиває в собі почуття стилю та смаку до сучасних тенденцій, тому в майбутньому планує стати перукарем-стилістом. Разом з братиками та сестричкою мріє про велику сучасну, сповнену любові сім’ю.
Я найбільше люблю робити якісь зачіски, готувати якісь коктейлі. Я як виросту, я хочу стати перукарем. Нас всього четверо в сім'ї. Я, Кирило, Максим і Мілана.
Марія-Каріна, 12 років
Кирило – надзвичайний хлопчик, адже він обдарований багатьма талантами. Кирило чудово малює і він обожнює готувати. Не зважаючи на свій вік, хлопець допомагає кухарам у інтернаті, в якому мешкає. І пригощає варениками і млинцями усіх діток. Кирило мріє про велику сім’ю, де буде багато братиків і сестричок і в кожного буде своя спальня.
Я дуже люблю складати лего. Я люблю готувати дуже, я люблю варити вареники.
Кирило, 8 років
Мілана дуже мила і спокійна дівчинка. Не зважаючи на свій юний вік, вона має велику мрію - працювати в поліції і захищати дорослих.
А ще Мілана хоче мати нову люблячу сім’ю, яка буде турбуватися про неї та її братиків і сестричку, оберігати їх та дарувати сімейний затишок і велику любов.
Мілана, 4 роки
Максимко активний та веселий хлопчик. Любить бігати з м'ячем та малювати і хоче стати футболістом. Дуже мріє разом з своїми сестричками та братиком знайти сім'ю та говорити вголос слова "мама" і "тато", відчувати теплі батьківські обійми і турботу рідних людей.
Максимко, 6 років
Про програму і фонд "Рідні"
Благодійний фонд "Рідні" надає інформаційну та психологічну підтримку щодо процесу усиновлення, при потребі юридичні партнери фонду надають правову допомогу у процесі усиновлення. Фонд у жодному разі не займається посередницькою діяльністю та не заміняє функцій держави у процесі усиновлення (удочеріння).
"Рідні" – це також спільний проект 24 каналу та благодійного фонду "Рідні". Це десять історій людей, які наважились змінити своє життя і подарувати родину чужій дитині. Програму дивіться щопонеділка о 19:30 на 24 каналі.