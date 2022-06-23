Эти дни очень страшны для Харьковской области: какие последствия последних обстрелов региона
Российские оккупанты продолжают беспощадно бить по Харькову и области. В результате обстрелов врага в последние дни погибли и получили ранения многие гражданские люди.
Об этом 24 каналу сообщила корреспондентка из Харькова. Она отметила, что за последние 3 дня очень сильно досталось от российских оккупантов Чугуеву.
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Россияне усилили обстрелы
По ее словам, российские захватчики значительно усилили обстрелы. Если раньше они били в основном ночью, то сейчас на протяжении всех суток.
Утром в Чугуеве россияне сильно обстреляли частный сектор. В результате обстрелов есть 7 раненых. По данным волонтеров, среди них 2 детей – 6 и 9 лет,
– рассказала журналистка.
Она также отметила, что после вчерашнего и позавчерашнего обстрела (22 – 23 июня) Чугуева жертв стало еще больше. Спасатели нашли под завалами центральной котельной тела 2 работавших там женщин.
Бьют по гражданским объектам
Эти дни очень страшны для Харьковщины. Столько жертв в результате обстрелов области не было за все время полномасштабного вторжения России,
– заметила корреспондентка.
Она подчеркнула, что сейчас чугуевчан просят быть крайне осторожными, поскольку обстрелы российских извергов хаотичны. Они били по центру, автовокзалу, частному сектору и жилым домам.
"В российских обстрелах нет никакой логики. Страдают исключительно гражданские объекты", – подчеркнула она.
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Как отметила журналистка, сейчас в Чугуеве изменилась жизнь. То есть, еще недавно местные уже возвращались в городок, однако теперь там ограничили движение транспорта, работу социальных и государственных учреждений, закрывали магазины.
Другие ужасные обстрелы области
Журналистка рассказала, что вчера, 22 июня, оккупанты также обстреливали промышленные зоны Харькова – прилетело по Индустриальному и Немышлянскому районам города. В то же время она подчеркнула, что там нет ни одного важного объекта, только частные склады.
Сегодня, 23 июня, также стало известно о 3 новых жертвах вчерашнего вражеского обстрела Золочева, где разбили многоквартирный дом. По словам журналистки, тела были откопаны среди завалов.
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Кроме того, российские изверги вчера, 22 июня, обстреляли село Пришиб в Изюмском районе. Там 5 жертв – все гражданские женщины, сидевшие во дворе на скамье.
"В течение последних дней в Харьковской области в результате обстрелов оккупантов очень много жертв среди гражданского населения", – подытожила журналистка.
Журналистка рассказала о беспощадных вражеских обстрелах Харьковщины: смотрите видео
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в течение 22 июня россияне продолжали обстреливать жилые районы Харькова и населенные пункты области. Он отметил, что в результате этого много погибших и раненых.
- Кроме того, Синегубов заявил, что российские оккупанты ведут активные боевые действия на линии столкновения. По его словам, захватчики пытаются сдерживать продвижение наших военных в Харьковском направлении.
- Вечером 22 июня во многих областях Украины начали раздаваться сирены воздушной тревоги из-за угрозы российских обстрелов. В Харьковской области уже в первые минуты тревоги, местные жители сообщали о взрывах.