"Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз!": россияне обстреляли Бабий Яр в Киеве
24 февраля Россия начала циничную войну против Украины, однако получила яростное сопротивление. Оккупанты продолжают цинично обстреливать мирные города и гражданские объекты в Украине.
Новой целью агрессора стал Бабий Яр в Киеве. Это именно то место, где похоронены жертвы Второй мировой войны, сообщает 24 канал.
Стоит отметить Из-за обстрела телебашни в Киеве возможны перебои в телевидении
Российские захватчики обстреляли Бабий Яр
Мемориальный комплекс находится недалеко от телевышки, в которую попали россияне во время обстрелов Киева. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в фейсбук следующее: "Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз!".
Мы точно знаем к чему стремимся. Мы обязательно выстоим и отстроим нашу любимую Украину,
– добавил Ермак.
Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский беседовал с журналистами CNN и Reuters, когда оккупанты обстреливали Бабий Яр.