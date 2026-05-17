17 мая, 12:02
Эти объекты Украина поразила впервые: в Минобороны подтвердили удары по Москве

Полина Буянова

В ночь на 17 мая Силы обороны Украины осуществили самую масштабную атаку на Москву и Московскую область с начала вторжения.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Что известно о массированной атаке на Москву?

Этой ночью Силы обороны впервые поразили Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу "Солнечногорская" и несколько производств по микроэлектронике.

Как отмечают в Минобороны, ранее эти объекты были защищены огромным количеством средств ПВО, однако теперь "произошло нечто странное".

Война возвращается туда, откуда пришла,
– добавили в ведомстве.

 

