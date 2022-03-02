Этих людей невозможно победить: крестьяне забрали и сожгли "Панцирь" за 15 миллионов

Дать отпор российским оккупантам готова вся Украина. Силам врага следует бояться не только ВСУ.

Пока ВСУ храбро защищает украинские города от нападения российских оккупантов, общество делает все возможное, чтобы помочь своей армии одолеть врага. А иногда даже берет инициативу в свои руки.

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Крестьяне нанесли удар оккупантам

Фермеры Баштанки устроили врагам "теплую" встречу. Они забрали у врагов и ликвидировали новый комплекс "Панцирь-С", стоимость которого составляет 15 миллионов долларов.

Оккупантам после гостеприимного приема пришлось разбегаться по украинским полям.

Крестьяне уничтожили "Панцирь-С" / Фото из фейсбука Бориса Филатова

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