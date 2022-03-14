Этих резервов хватит на 10 дней, – Арестович об усилении России военными

Россия пытается компенсировать потери военных, привлекая к войне наемников из других стран. Однако дополнительных резервов оккупантам не хватит.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала. Он предположил, что речь идет о примерно 10 тысячах военных.

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Впрочем, по словам Арестовича, такого резерва для России на украинских просторах очень мало. При этом они будут менее боеспособными, чем те, кто уже принял участие в войне.

Если мы убиваем по тысяче (оккупантов – 24 канала) в день, то представьте, насколько хватит этих 10 тысяч. Ну, хватит на 10 дней,

– допустил советник главы ОПУ.

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