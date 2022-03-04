С этими варварами можно ожидать чего угодно, – глава ОВА об обороне Запорожья и угрозе для АЭС

Российские войска ночью 4 марта совершили очередное бесчинство. Они напали на Запорожскую АЭС и обстреливали ее из тяжелого вооружения. Поэтому на атомной станции даже начался пожар.

Сейчас в Запорожье ситуация сложная. Город готовится к обороне, но к каким еще преступлениям прибегут оккупанты – трудно спрогнозировать. Об этом в телеэфире рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Ситуация в Запорожье такова, что трудно что-либо предвидеть

По словам Старуха, ситуация в регионе очень проблемная. Но Запорожье функционирует, его не оккупировали: "Город укрепляется, готовится к обороне".

С другой стороны, Запорожская атомная электростанция в опасности.

Нельзя сказать, что кто-то вообще защищен. Никакую атомную электростанцию ​​не строили в расчете на то, что приедет какой-то долбень и будет в нее бить из пушки или танка,

– отметил глава ОВА.

Что касается дамбы в Запорожье – Александр Старух высказался так: "Пока угроз нет, но что будет дальше – здесь трудно предвидеть. С теми варварами чего угодно можно ожидать".



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