Зараз на Запоріжжі ситуація складна. Місто готується до оборони, але до яких ще злочинів вдадуться окупанти – важко й спрогнозувати. Про це у телеефірі розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Ситуація у Запоріжжі така, що важко щось передбачати

За словами Старуха, ситуація у регіоні дуже проблемна. Але Запоріжжя функціонує, його не окупували: "Місто укріплюється, готується до оборони".

З іншого боку, Запорізька атомна електростанція таки у небезпеці.

Не можна сказати, що хтось узагалі захищений. Жодну атомну електростанцію не будували з розрахунку на те, що приїде якийсь довбень і буде у неї гатити з гармати чи танку,

– зазначив глава ОВА.

Щодо дамби у Запоріжжі – Олександр Старух висловився так: "Поки загроз немає, але що буде далі – тут важко передбачати. З тими варварами на будь-що можна чекати".



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