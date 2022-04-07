Этнические греки, воюющие в Мариуполе, призвали помочь городу в парламенте Греции
7 апреля 2022 , 12:50Читати новину українською
Два этнических грека, которые сражаются против оккупантов в Мариуполе, обратились к представителям парламента Греции. Они призвали немедленно помочь городу.
Видеообращение обоих бойцов показал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Греции. Один из них был вынужден выступать в маске, ведь его родители находятся на временно оккупированных территориях.