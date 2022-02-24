Это акт войны, нападение на суверенитет: заявление МИД Украины об агрессии России против Украины
Источник:фейсбук Олега Николенка
Россия ночью 24 февраля напала на Украину. Заявление об этом опубликовало украинское Министерство иностранных дел.
В заявлении МИД говорится: "Президент России Владимир Путин объявил о начале новой волны агрессии против Украины". Причем ее цель – уничтожение нашего государства.
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Заявление МИД по вторжению России в Украину
Основные тезисы заявления украинского Министерства иностранных дел о новой волне агрессии России:
- Цель атаки – уничтожение Украины.
- Россия хочет захватить наши территории и оккупировать их.
- Российские войска атакуют мирные города с разных направлений.
- Украина сейчас осуществляет свое право на самозащиту.
"Это – акт войны, нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права", – заявили в МИД,
Боевой дух украинских военных – высокий, наши защитники готовы дать решительный отпор государству-агрессору и будут всеми силами защищать украинскую землю,
– заверили в министерстве.
Также там призвали международное сообщество немедленно действовать, чтобы остановить агрессию Путина против Украины.
- В частности, следует немедленно активировать пакет новых санкций.
- И продолжать помогать оружием и военным оборудованием.
От нашего общего ответа сейчас зависит не только жизнь и безопасность украинских граждан, но и безопасность граждан всей Европы и будущее мирового порядка,
– подытожили в МИД.
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