Это аморально, – "слуга народа" Кравчук о вылете олигархов из Украины на фоне агрессии России

По данным СМИ, из-за угрозы российского вторжения Украину начали интенсивно покидать олигархи и бизнесмены. Только за 13 февраля из Киева вылетели около 20 чартерных рейсов.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире 24 каналу прокомментировала бегство олигархов из нашего государства. Кроме того она рассказала, как на это им может ответить наше руководство.

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Они здесь заработали состояние

"Как гражданин Украины и народный депутат, я считаю, что это – аморально. Эти люди заработали здесь состояние, миллиарды. В то же время как только начитались громких заголовков – уехали", – заявила нардеп.

Как могут отреагировать власти

По ее словам, часть украинских олигархов и бизнесменов начала покидать Украину еще в начале января 2022 года. Впрочем, Кравчук рассказала, что можно сделать в такой ситуации.

"Я считаю, что будет правильным в это время, когда они сбежали, чтобы народные избранники показали, что действительно являются представителями народа и проголосовали за увеличение ренты на газ. Поскольку именно бежавшие олигархи будут ее платить", – подытожила депутат.

Кравчук рассказала, что делать с беглыми олигархами: смотрите видео

Олигархи, покинувшие Украину: что известно

По информации СМИ, вчера, 13 февраля из Киева вылетели около 20 чартерных рейсов. Известно, что на один из них приглашали около 50 человек.

Из Украины вылетел чартерный рейс олигарха Бориса Колесникова. Впоследствии заметили и самолеты Рината Ахметова.

В то же время чартер на 50 человек заказал миллионер и депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович. Как говорится в СМИ, им должны были вылететь родственники однопартийцев и бизнес-партнеров.

Вадим Новинский и Александр Ярославский сбежали еще 10 февраля. Через 2 дня вслед за ними вылетели Вадим Столар и Василий Хмельницкий, а на следующий день – Вадим Нестеренко.

Кроме того, олигархи Виктор Пинчук и Ринат Ахметов вылетели из Украины 30 января.

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