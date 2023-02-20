Это беспрецедентный визит в наше время, – Салливан раскрыл особенности поездки Байдена

20 февраля Джо Байден совершил неанонсированный визит в Киев, чтобы выразить поддержку Украины и объявить о новом пакете военной помощи. Этот случай стал беспрецедентным.

Об этом заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что это первый в истории случай, когда президент США посетил столицу страны, находящейся в состоянии войны, где военные Штаты не контролируют критическую инфраструктуру.

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Отличие от Афганистана и Ирака

По словам представителя Белого дома, этот визит отличается от поездок лидеров Штатов в те же Афганистан и Ирак. Дело в том, что в этих странах было огромное военное присутствие США.

В Украине же не то, что нет военных США, но и дипломатическое присутствие является минимальным. Следовательно, прибытие в Киев было рискованным делом.

Подготовка к визиту

Поэтому в Штатах профессионалы приложили немало усилий, чтобы минимизировать риски для своего президента.

Это требовало оперативных материально-технических усилий безопасности со стороны профессионалов со всего правительства США, чтобы принять то, что по своей сути было рискованным делом, и сделать его управляемого уровня риска,

– сказал Салливан.

Однако, несмотря на все риски, Джо Байден решил совершить важную поездку в Украину накануне годовщины полномасштабного вторжения России. Как подчеркнули в Белом доме, данное решение он принял после последнего брифинга по безопасности.