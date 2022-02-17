Это бессмысленно, – Зеленский уверяет, что Украина не пойдет на прямые переговоры с боевиками

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не сядет за стол переговоров с боевиками. Это даже бессмысленно, ведь они ничего не решают. Говорить надо с Россией.

Зеленский подчеркнул, что политические вопросы боевики не решают. По словам президента, все знают, с кем они советуются на заседании "минских" подгрупп. Очевидно, что политик имел в виду российских кураторов.

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Боевики не являются юридическим субъектом

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет садиться за стол с боевиками. Они не являются юридическим субъектом.

Это бессмысленно. Просто они (боевики – 24 канал) ничего не решают...Они могут сказать "да", а затем"нет". Наверное, они спрашивают разрешения,

– сказал президент.

Он добавил, если есть вопросы относительно заложников, его согласовывают на нормандском формате, а тогда спецслужбы говорят с боевиками.

"Это я понимаю и принимаю. Надо забрать людей – нет вопросов. Здесь нет предубеждений. Но политические вопросы...", – отметил лава государства.

Говорить надо с Россией

Зеленский отметил, что Россия поднимает вопрос, чтобы выставить боевиков субъектами. Однако это невозможно, поэтому только затягивает процесс.

"Зачем вы нам кого-то отправляете посредниками? Давайте говорить с вами (с Россией – 24 канал) – у нас же нет предубеждений в отношении вас", – подытожил Зеленский.

Москва хочет признать боевиков

Россия собирается официально признать так называемые псевдореспублики на Донбассе. Такое предложение выдвинули коммунисты и поддержали представители путинской партии "Единая Россия".

15 февраля Госдума приняла обращение к Владимиру Путину о "легитимизации" боевиков. В Кремле заверили, что российский президент уже принял его к сведению".

Украина обратилась в Совбез ООН по этому вопросу, поскольку признание боевиков – это грубое нарушение минских соглашений.

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