Это билет в один конец, – Федоров о пропаганде оккупантов ехать из Мелитополя в Крым

10 апреля 2022 , 03:38
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Источник:

телеканал "Рада"

Иван Федоров призвал жителей Мелитополя не эвакуироваться в оккупированный Крым. По его словам, это билет в один конец.

Об этом городской голова сообщил в эфире общенационального марафона "UA вместе" 9 апреля.

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В Крым ехать не стоит, потому что полуостров сейчас оккупирован Россией и точно туда ехать не стоит, как и в целом в Россию – это билет в один конец,
– сказал мэр.

Иван Федоров указал, что сегодня есть возможность выехать из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию и если люди не чувствуют себя в безопасности, то ехать туда.

"Вся информация, распространяемая российскими властями, о том, что кто-то забирает паспорта,  –  это фейки и пропаганда и не более этого",  –  добавил городской голова.

 

Автор: Олег Васьків