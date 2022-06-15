Это больной бред, Украине не нужны заболотные земли, – военный эксперт о заявлении Шольца

Шольц, скорее всего, приедет в Киев на встречу с Зеленским. Это человек, который обещает и не выполняет обещанное, ему безразлично где себя вести: дома или в гостях.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Александр Коваленко. Он также отметил, что его заявления о том, что Германия не передаст Украине танки, потому что они не хотят, "чтобы немецкие танки оказались на российской территории" – это откровенный бред, в который никто не верит.

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"Во-первых, Украине все эти заболотные земли не нужны, никто не будет нападать на Россию – это логично," – говорит Коваленко.

Президент Зеленский и секретарь СНБО Данилов неоднократно отмечали, что. Ведь Украина ведет оборонную войну и чужие земли нам не нужны, все, к чему мы стремимся – восстановление административных границ в пределах 1991 года.

Почти четвертый месяц мы сражаемся с Россией, у нас есть все возможности, чтобы наносить все виды ударов по территории врага – мы этого не делаем,

– подчеркивает военный эксперт.

По его словам, у Украины есть полное моральное право на уничтожение военных объектов на территории России, несмотря на это мы медеем боевые действия исключительно на нашей земле.

"Что за бред несет Шольц, хорошо, нам не нужны земли России и мы справимся без немецких танков. Есть другие страны, которые могут обеспечить нас нужным оружием", - резюмирует Александр Коваленко.

Коротко о возможном визите Макрона и Шольца в Украину.

Шольц и Макрон в отличие от ряда других мировых лидеров пока не посещали Украину после начала полномасштабной войны. Однако они постоянно поддерживают связь с Зеленским.

В СМИ 12 июня появилась информация, что перед саммитом G7 Макрон, Шольц и Драги планируют посетить Украину .

Советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель сообщил, что президент планирует приехать в Киев 15 июня после того, как совершит визит в Молдову. Вместе с тем, он подчеркнул, что "еще ничего не решено".

Через несколько часов после своего заявления Кассанель опроверг собственное сообщение. Мол, он "нет полномочий это комментировать".

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