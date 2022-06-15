Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Коваленко. Він також зазначив, що його заяви про те, що Німеччина не передасть Україні танки, бо вони не хочуть, "аби німецькі танки опинилися на російській території" – це відверта маячня, у яку ніхто не вірить.

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"По-перше, Україні ці всі заболотні землі не потрібні, ніхто не нападатиме на Росію – це логічно," – говорить Коваленко.

Президент Зеленський та секретар РНБО Данілов неодноразово наголошували на тому, що Україна не переноситиме театр бойових дій на територію Росії. Адже Україна веде оборонну війну і чужі землі нам не потрібні, все, чого ми прагнемо – відновлення адміністративних кордонів в межах 1991 року.

Майже четвертий місяць ми воюємо із Росією, у нас є всі можливості, аби наносити всі види ударів по території ворога – ми цього не робимо,

– підкреслює військовий експерт.

За його словами, в України є повне моральне право на знищення військових об'єктів на території Росії, попри це ми ведемо бойові дії виключно на нашій землі.

"Що за маячню несе Шольц, гаразд, нам не потрібні землі Росії і ми впораємось без німецьких танків. Є інші країни, які можуть забезпечити нас потрібною зброєю", – резюмує Олександр Коваленко.

Коротко про можливий візит Макрона та Шольца до України

Шольц та Макрон, на відміну від низки інших світових лідерів, поки не відвідували Україну після початку повномасштабної війни. Однак вони постійно підтримують зв'язок із Зеленським.

У ЗМІ 12 червня з'явилася інформація, що перед самітом G7 Макрон, Шольц і Драгі планують відвідати Україну.

Радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель повідомив, що президент планує приїхати в Київ 15 червня після того, як здійснить візит до Молдови. Разом з тим, він наголосив, що "ще нічого не вирішено".

Через декілька годин після своєї заяви Кассанель спростував власне повідомлення. Мовляв, він "не має повноважень це коментувати".

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