Поїздку запланували на кінець червня. Вона відбудеться перед самітом G7.
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Макрон та Шольц планують приїхати у Київ
Війна на Сході України загострюється, адже в столиці тривають переговори щодо європейського майбутнього країни. 11 червня до Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона розмовляла з президентом Володимиром Зеленським про заявку України на членство в ЄС.
Найближчими днями Комісія опублікує рекомендацію щодо надання нашій державі статусу країни-кандидата. Це був другий візит фон дер Ляєн до Києва після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.
Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц поки не відвідував Україну. 10 та 11 червня він був у Західних Балканах. Канцлер вважає, що Косово, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Боснія-Герцеговина є частиною ЄС, тож не хоче дозволяти президенту Росії Володимиру Путіну спровокувати загострення в регіоні, щоб отримати там вплив.
Шольца тривалий час критикували за те, що він не відвідує Київ, аби виразити свою підтримку. Однак журналісти довідалися, що канцлер таки планує приїхати у столицю України разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Поїздка повинна відбутися наприкінці червня перед самітом "Великої сімки".
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Німеччина та Франція тривалий час ведуть переговори щодо візиту до Києва
Париж і Берлін ведуть переговори про спільний візит до Києва вже тривалий час. Макрон планував відвідати українську столицю лише після парламентських виборів у Франції. Вони вирішили взяти із собою главу уряду Італії як третю сторону. Це була ідея Франції.
Раніше Шольц заявляв, що хоче відвідати Україну лише, якщо матиме на це вагому причину.
Я не буду приєднуватися до групи людей, які роблять щось короткотривале для фотосесії. Але якщо це трапиться, то це буде про дуже конкретні речі,
– зауважив канцлер.
Цією поїздкою лідери хочуть виразити європейську єдність. Голова Єврокомісії агітує за вступ України до ЄС. Однак наразі невідомо, чи підтримують це Шольц, Макрон і Драгі.
Раніше президент Франції заявляв про співпрацю з Україною без членства. Водночас канцлер Німеччини не коментує рекомендацію Єврокомісії. Також незрозуміло, чи відбудеться анонс нового постачання зброї від Німеччини, Франції та Італії.
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Шольца та Макрона критикують через дзвінки Путіну
- Шольц та Макрон підтримують зв'язок з Путіним. Президент Франції йому не телефонував лише під час президентських виборів.
- Проте нещодавно Макрон зробив резонансну заяву. Він сказав, що зараз Росію не слід принижувати, адже потім її якось потрібно вивести з ізоляції
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко розкритикував позицію французького президента. Він наголосив, що саме країна-агресорка сама себе принижує і її слід поставити на місце.
- Водночас Шольц виправдовує свої дзвінки Путіну тим, що намагається донести російському диктатору, що стратегія нападу на Україну не спрацює. Він буцімто хоче пояснити Путіну, що країна-агресорка не зможе анексувати українську територію та нав'язати свій мир.
- За такі дзвінки Шольца та Макрона активно критикують західні політики. Зокрема, голова комісії закордонних справ естонського парламенту Марко Міхкельсон заявив, що такі розмови з Путіним – це шлях до нової агресії.
- Окрім цього, колишня президентка Литви Даля Грибаускайте зазначила, що дзвінки до Путіна – це "дзвінки терористу".
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