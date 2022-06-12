Поїздку запланували на кінець червня. Вона відбудеться перед самітом G7.

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Макрон та Шольц планують приїхати у Київ

Війна на Сході України загострюється, адже в столиці тривають переговори щодо європейського майбутнього країни. 11 червня до Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона розмовляла з президентом Володимиром Зеленським про заявку України на членство в ЄС.

Найближчими днями Комісія опублікує рекомендацію щодо надання нашій державі статусу країни-кандидата. Це був другий візит фон дер Ляєн до Києва після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц поки не відвідував Україну. 10 та 11 червня він був у Західних Балканах. Канцлер вважає, що Косово, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Боснія-Герцеговина є частиною ЄС, тож не хоче дозволяти президенту Росії Володимиру Путіну спровокувати загострення в регіоні, щоб отримати там вплив.

Шольца тривалий час критикували за те, що він не відвідує Київ, аби виразити свою підтримку. Однак журналісти довідалися, що канцлер таки планує приїхати у столицю України разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Поїздка повинна відбутися наприкінці червня перед самітом "Великої сімки".

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Німеччина та Франція тривалий час ведуть переговори щодо візиту до Києва

Париж і Берлін ведуть переговори про спільний візит до Києва вже тривалий час. Макрон планував відвідати українську столицю лише після парламентських виборів у Франції. Вони вирішили взяти із собою главу уряду Італії як третю сторону. Це була ідея Франції.

Раніше Шольц заявляв, що хоче відвідати Україну лише, якщо матиме на це вагому причину.

Я не буду приєднуватися до групи людей, які роблять щось короткотривале для фотосесії. Але якщо це трапиться, то це буде про дуже конкретні речі,

– зауважив канцлер.

Цією поїздкою лідери хочуть виразити європейську єдність. Голова Єврокомісії агітує за вступ України до ЄС. Однак наразі невідомо, чи підтримують це Шольц, Макрон і Драгі.

Раніше президент Франції заявляв про співпрацю з Україною без членства. Водночас канцлер Німеччини не коментує рекомендацію Єврокомісії. Також незрозуміло, чи відбудеться анонс нового постачання зброї від Німеччини, Франції та Італії.

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