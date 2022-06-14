Шольц, ймовірно, приїде в Київ 16 червня. Разом з ним повинні прибути президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.
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Шольц повинен бути більш однозначним
Зеленський зауважив, що Україні потрібен Шольц, щоб впевнитися у підтримці Німеччини. Водночас глава держави згадав про спроби канцлера "зберегти рівновагу" між Києвом і Москвою.
Він та його уряд мають прийняти рішення: не можна намагатися балансувати між Україною та відносинами з Росією,
– зауважив президент.
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На думку президента, Шольц повинен бути більш однозначним у взаєминах з Україною. Канцлер має зайняти позицію, а не шукати, де "найменше болить у стосунках з Росією та Україною". Адже цей підхід не є правильним.
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Візит Шольца під час війни – дуже важливий
Президент зазначив, що перед початком повномасштабної війни з Росією Захід не відреагував на його заклики поставити країну-агресорку на місце. Зокрема, завчасно надавши Україні зброю. Водночас Німеччина почала підтримувати нашу державу набагато пізніше ніж інші країни.
"За поставками зброї Німеччина прийшла трохи пізніше деяких сусідніх з нами країн. Це факт", – додав глава держави.
Однак Зеленський наголосив, що візит Шольца під час війни є важливим. Проте ця поїздка не повинна обмежуватися лише фотографіями. Глава держави сподівається, що канцлер Німеччини оголосить у столиці про:
- збільшення військової підтримки;
- підтримку в наданні Україні статусу кандидата на вступ до ЄС;
- посилення санкцій проти Росії.
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Коротко про можливий візит Макрона та Шольца до України
- Шольц та Макрон, на відміну від низки інших світових лідерів, поки не відвідували Україну після початку повномасштабної війни. Однак вони постійно підтримують зв'язок із Зеленським.
- Також лідери Франції та Німеччини постійно телефонують президенту Росії Володимиру Путіну. За це їх вже тривалий час критикують.
- У ЗМІ 12 червня з'явилася інформація, що перед самітом G7 Макрон, Шольц і Драгі планують відвідати Україну.
- Радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель повідомив, що президент планує приїхати в Київ 15 червня після того, як здійснить візит до Молдови. Разом з тим, він наголосив, що "ще нічого не вирішено".
- Через декілька годин після своєї заяви Кассанель спростував власне повідомлення. Мовляв, він "не має повноважень це коментувати".
- Водночас у Шольца відмовилися підтвердити його візит до України цього тижня.
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