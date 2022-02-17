Это большая провокация, – Зеленский отреагировал на обстрел детсада в Станице Луганской
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский заявил, что обстрел детсада в Станице Луганской является большой провокацией со стороны пророссийских сил. Инцидент произошел в четверг, 17 февраля.
Украинский лидер подчеркнул: важно, чтобы дипломаты и представители ОБСЕ оставались в Украине. Их мониторинговая деятельность – дополнительный фактор сдерживания.
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Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины,
– заявил Зеленский.
На момент обстрела в детсаду находились 20 детей и 18 работников. Пострадали 3 человека. Их госпитализировали.Заметьте! Офис генерального прокурора и СБУ открыли дело из-за обстрелов на Луганщине 17 февраля. Их будут расследовать как теракт.
Зеленский отправился в зону ООС
- Сейчас президент находится на Донбассе. Туда он отправился еще 16 февраля в День единения.
- 17 февраля Зеленский на катере отправился в зону ООС.
- Там президент проверяет систему охраны госграницы, а также – порядок боевого патрулирования.
- Вместе с украинским лидером в зону ООС прибыли секретарь СНБО Алексей Данилов и другие чиновники.
Сообщение Зеленского:
Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и @OSCE оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным фактором сдерживания. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины