Это большая провокация, – Зеленский отреагировал на обстрел детсада в Станице Луганской

Владимир Зеленский заявил, что обстрел детсада в Станице Луганской является большой провокацией со стороны пророссийских сил. Инцидент произошел в четверг, 17 февраля.

Украинский лидер подчеркнул: важно, чтобы дипломаты и представители ОБСЕ оставались в Украине. Их мониторинговая деятельность – дополнительный фактор сдерживания.

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Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины,

– заявил Зеленский.

На момент обстрела в детсаду находились 20 детей и 18 работников. Пострадали 3 человека. Их госпитализировали.

Зеленский отправился в зону ООС

Сейчас президент находится на Донбассе. Туда он отправился еще 16 февраля в День единения.

17 февраля Зеленский на катере отправился в зону ООС.

Там президент проверяет систему охраны госграницы, а также – порядок боевого патрулирования.

Вместе с украинским лидером в зону ООС прибыли секретарь СНБО Алексей Данилов и другие чиновники.

Офис генерального прокурора и СБУ открыли дело из-за обстрелов на Луганщине 17 февраля. Их будут расследовать как теракт.

Сообщение Зеленского:

Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и @OSCE оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным фактором сдерживания. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины