Это – Буча, – Зеленский назвал самый ужасный день полномасштабной войны
Президент Владимир Зеленский рассказал о самом страшном дне полномасштабной войны. Для него это было обнаружение ужасов, которые совершали россияне в Буче.
Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции, посвященной годовщине российского вторжения, сообщает 24 Канал.
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Президент рассказал о самом ужасном дне полномасштабной войны
Во время пресс-конференции президента спросили, какой день для него был самым страшным во время полномасштабной войны.
Наверное, Буча. Наверное, то, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали... Было очень страшно из-за того, что такое... Мы увидели, что реально дьявол не где-то там. Он – на Земле. Наверное, это,
– отметил Зеленский.
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NYT идентифицировала российских десантников, совершавших зверства в Буче
- Ответственными за убийства в Буче оказались десантники из 234 полка российской армии. Доказательствами, что именно этот полк виновен в убийствах гражданских на улице Яблонской, являются военная техника, униформа, радиовещание и упаковочные листы на ящиках с боеприпасами.
- Журналисты NYT установили, что россияне регулярно использовали телефоны жертв, чтобы звонить домой. Часто это случалось спустя несколько часов после убийства.
- С помощью анализа телефонных номеров убийц и соцсетей их семей СМИ идентифицировали личности 20 десантников. Двое из этих военных уже подтвердили, что 234 полк находился в Буче.