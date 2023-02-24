Это – Буча, – Зеленский назвал самый ужасный день полномасштабной войны

Президент Владимир Зеленский рассказал о самом страшном дне полномасштабной войны. Для него это было обнаружение ужасов, которые совершали россияне в Буче.

Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции, посвященной годовщине российского вторжения, сообщает 24 Канал.

К теме Победа Украины будет в 2023 году: Зеленский назвал важное условие

Президент рассказал о самом ужасном дне полномасштабной войны

Во время пресс-конференции президента спросили, какой день для него был самым страшным во время полномасштабной войны.

Наверное, Буча. Наверное, то, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали... Было очень страшно из-за того, что такое... Мы увидели, что реально дьявол не где-то там. Он – на Земле. Наверное, это,

– отметил Зеленский.

Стоит прочитать "Меня зовут, как короля": история 26-летнего Артура из Бучи – юношу нашли в братской могиле

NYT идентифицировала российских десантников, совершавших зверства в Буче