Это будет глупость, – Кучма не верит, что Путин признает пророссийских боевиков

Леонид Кучма сомневается, что Россия официально признает своих наемников на Донбассе. По его мнению, это стало бы выстрелом в собственную ногу.

Второй украинский президент не верит, что Владимир Путин отважится на это. Мол, на самом деле Россия стремится "запихать" в Украину тотально контролируемые "псевдореспублики".

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"Путин не пойдет на такую ​​глупость"

Именно поэтому, считает Кучма, там постоянно говорят о необходимости соблюдения минских соглашений и разбрасываются необоснованными обвинениями в сторону Украины. "Поэтому официальный отказ России от Минских соглашений – именно этим, безусловно, стало бы формальное признание боевиков, было бы выстрелом в собственную ногу", – подчеркнул он.

И подчеркнул, что "фактическая аннексия отдельных районов Донбасса и Луганщины состоялась еще в 2014 году". А формальной не произошло сегодня (16 февраля) и сомнительно, что это вообще возможно в ближайшее время, убежден Кучма.

Можем винить Путина в чем-либо, но я убежден, что он очень опытный мужчина и на такую ​​глупость не пойдет,

– убежден Кучма.

Российская тактика – постоянный конфликт

По словам второго президента, российская тактика, или даже стратегия, заключается в постоянном конфликте и удержании градуса напряжения вокруг Украины. Поэтому в решении Госдумы обратиться к Путину по поводу боевиков он видит дальнейшую раскрутку эскалации со стороны Москвы. Мол, если эскалация не военная, то медийная, политическая или экономическая.

Реальные решения принимает только Кремль

"И здесь, по моему мнению, ничего не меняется. Все реальные решения в России принимаются в Кремле и только там. Поэтому обращать лишнее внимание на то, что делает Дума, я бы не стал", – пояснил Кучма. И привел несколько примеров со времен своего президентства.

Мол, тогда российские депутаты также принимали громкие решения, в частности о непризнании передачи Крыма или статуса Севастополя. Впрочем, все это было "пустыми болтовнями", пока захватить украинский полуостров не решил Путин.

Что этому предшествовало

Инициатором обращения к Путину о признании пророссийских боевиков была российская коммунистическая партия. В конце концов, их дерзкую идею поддержал 351 депутат.

Впоследствии в Кремле заявили, что Путин принял к сведению обращение Думы. При этом там признали, что "легитимизация" боевиков не коррелируется с минскими соглашениями.

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