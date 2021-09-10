Кучма также рассказал, что Украине стоит серьезно заниматься экономикой. Об этом политик заявил во время форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве 10 сентября.
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Кучма заявил, кто может повлиять на урегулирование конфликта на Донбассе
США – это единственная страна, которая может повлиять на этот процесс (урегулирование конфликта на Донбассе – 24 канал). Единственная, подчеркиваю. Мы видим, как ведет себя Европа... Есть ли какая-то серьезная помощь сегодня Украине с точки зрения инвестиций? Нет,
– рассказал Кучма.
Второй президент также заверил, что "ЕС и НАТО слишком далеко". Украина же должна делать все, что может.
"Серьезно заниматься экономикой. Посмотрим серьезно, в каком состоянии мы в этом находимся", – сказал Кучма.
Он также прокомментировал визит Владимира Зеленского в США. Заверил: "В той ситуации – кто мог придумать что-то лучше, чем то, что было принято в Белом доме? Там есть много нюансов, в том числе экономических, обещали нам 300 миллиардов долларов, – а нужно иметь четкую программу, которая отработана по каждому направлению".
Последние новости о ситуации на Донбассе
- В течение 8 – 9 сентября боевики на Донбассе цинично нарушали режим прекращения огня. Они ранили 2 украинских военных, обстреляли Кряковку. В результате у 6 бойцов диагностировали акубаротравму. Также – били в сторону станции "Скотоватая" Донецкой железной дороги и по работникам СБУ.
- 10 сентября Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности полномасштабной войны с Россией. В то же время это станет самой большой ошибкой страны-агрессора.
- Главнокомандующий ВСУ заявил, что у России есть намерения осуществить широкомасштабное наступление. Об этом свидетельствует размещение дополнительных сил у границы Украины и на территории Беларуси для учений "Запад-2021".
- В России ответили на заявление украинского президента. Глава комитета российской Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников переложил ответственность на Киев. Он отметил, что Россия, которая захватила украинский Крым и осуществляет агрессию на Донбассе, якобы не хочет войны с Украиной.