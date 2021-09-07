Об этом второй президент Украины рассказал в интервью журналу Ukraine to NATO. Политик отметил, что во время Холодной войны и после нее ядерное оружие было скорее механизмом сдерживания – поэтому государства опасались делать то, чего нельзя.

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Россия – игрок нового типа, – Кучма

Угроза в том, что в любой момент это может кончиться. Все эти годы действовали жесткие правила игры, которые никто не нарушал. Но теперь появился игрок совершенно нового типа. Это Россия Путина. Она постоянно испытывает Запад на податливость, она каждым следующим шагом тестирует его на глубину нарушения правил, которую он ей позволит,

– сказал Кучма.

Второй президент сказал, что может вспомнить только один случай, когда Россия отступила – это спор с Украиной в 2003 году за остров Тузла, что посередине Керченского пролива.

Москва не встречает реальных препятствий

"После этого она идет только вперед. Может, еще не на максимальной скорости, но почти не тормозя, потому что не встречает препятствий", – сказал Кучма.

Примеры такой агрессивной политики – конфликты в Южной Осетии, Абхазии, в Крыму, война на Донбассе, применение химического оружия. Во время Холодной войны такие действия не прошли бы безнаказанно. Однако сейчас, сказал Кучма, Запад с трудом собирается для поиска консенсуса.

Россия уже вслух говорит о возможности и оправданности применения тактического ядерного оружия в локальных конфликтах. Я боюсь, что так и ядерное сдерживание может оказаться под вопросом,

– отметил второй президент Украины.

Страны НАТО хотя бы теоретически защищены принципом "один за всех, все за одного", но это не касается Украины, красные линии против которой нарушают все чаще.

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Важно! По мнению Кучмы, главный вызов для Украины – стратегическая неопределенность в мире, единственный способ защиты – интеграция в евроатлантические структуры.

Зеленский замечал, что Россия способна только забирать

Отметим, что ранее похожее мнение высказывал президент Владимир Зеленский. Он во время выступления в Стэнфордском университете сказал, что политика России направлена ​​лишь на то, чтобы забирать, а не на то, чтобы давать. Именно это, несмотря на много общего с Украиной, и является главным отличием между государствами.