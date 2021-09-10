Кучма також розповів, що Україні варто серйозно займатись економікою. Про це політик заявив під час форуму "Ялтинська європейська стратегія" (YES) у Києві 10 вересня.

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Кучма заявив, що може вплинути на врегулювання конфлікту на Донбасі

США – це єдина країна, яка може вплинути на цей процес (врегулювання конфлікту на Донбасі – 24 канал). Єдина, наголошую. Ми бачимо, як поводиться Європа... Чи є якась серйозна допомога сьогодні Україні з погляду інвестицій? Ні,

– розповів Кучма.

Другий президент також запевнив, що "ЄС і НАТО занадто далеко". Україна ж має робити все, що може.

"Займаймося серйозно економікою. Подивімося серйозно, в якому стані ми в цьому перебуваємо", – сказав Кучма.

Він також прокоментував візит Володимира Зеленського у США. Запевнив: "У тій ситуації – хто міг придумати щось краще, ніж те, що було прийнято в Білому домі? Там є багато нюансів, в тому числі економічних, обіцяли нам 300 мільярдів доларів, – а потрібно мати чітку програму, яка відпрацьована за кожним напрямом".

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