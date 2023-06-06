Это будет отдельная программа, – Зеленский рассказал, как будут деоккупировать территории Украины
Уже вскоре наша армия начнет долгожданное контрнаступление. В его рамках Украина надеется освободить от оккупантов большинство территорий востока и юга.
В то же время, на освобожденных территориях необходима соответствующая программа деоккупации. Зеленский во время общения с украинскими СМИ рассказал, что ее, собственно, сейчас разрабатывают, пишет 24 Канал.
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Для деоккупации территории разработают отдельную программу
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко получил задачу полностью подготовить программу деоккупации, безопасности и существования временных институтов на оккупированных территориях. Особенно на Донбассе и в Крыму,
– заявил президент.
По его словам, эта программа будет представлена обществу, и там будут ответы на все вопросы с учетом опыта других государств. Ведь Украина проводит консультации с некоторыми странами относительно политики на освобожденных территориях.
"Мы понимаем все вызовы, это будет отдельная программа со всеми деталями", – подытожил президент.
Актуальная ситуация на фронте
По данным Генштаба, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.
Российские оккупационные войска продолжают нести потери на поле боя. У врага по всем направлениям, из-за большого количества раненых, не хватает медицинского персонала. Поэтому противник начал привлекать студентов из медицинских вузов русской федерации для работы в прифронтовых военных медицинских учреждениях разного типа.
Авиация сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 9 пунктов управления,
- 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
- 3 склада боеприпасов,
- зенитно-ракетный комплекс,
- 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях,
- 16 других важных целей врага.